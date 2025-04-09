Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Винисиус Жуниор обратился к болельщикам Реала после поражения от Арсенала в Лиге чемпионов
Извинился за плохую игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Винисиус Жуниор обратился к болельщикам мадридского "Реала" после поражения от лондонского "Арсенала" (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Нет оправданий, это была плохая игра. Мы должны самосовершенствоваться и бороться на "Сантьяго Бернабеу" до самого конца. Волшебные вещи уже происходили на нашем родном стадионе, так что мы стремимся сделать это снова. Hala Madrid!", — написал бразильский вингер у себя в Инстаграм.
???? Vinicius Jr: “There is no excuse. It's time to fight and fight at the Bernabéu:— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 9, 2025
Things have always happened on our pitch and we can do it again.
Until the end, always. Hala Madrid!” pic.twitter.com/oH8cREKUhZ
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Арсеналом" состоится в следующую среду, 16-го апреля, на "Сантьяго Бернабеу".
Популярное сейчас
- Сырский назвал количество людей, которое ВСУ нужно мобилизовать ежемесячно
- "Нам повезло". Беллингем прокомментировал разгром Реала в Лиге чемпионов
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Арсенал – Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.04.2025
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией