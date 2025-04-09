Винисиус Жуниор обратился к болельщикам Реала после поражения от Арсенала в Лиге чемпионов

Винисиус Жуниор обратился к болельщикам мадридского "Реала" после поражения от лондонского "Арсенала" (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Нет оправданий, это была плохая игра. Мы должны самосовершенствоваться и бороться на "Сантьяго Бернабеу" до самого конца. Волшебные вещи уже происходили на нашем родном стадионе, так что мы стремимся сделать это снова. Hala Madrid!", — написал бразильский вингер у себя в Инстаграм.

???? Vinicius Jr: “There is no excuse. It's time to fight and fight at the Bernabéu:



Things have always happened on our pitch and we can do it again.



Until the end, always. Hala Madrid!” pic.twitter.com/oH8cREKUhZ — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 9, 2025

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Арсеналом" состоится в следующую среду, 16-го апреля, на "Сантьяго Бернабеу".