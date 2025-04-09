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Винисиус Жуниор обратился к болельщикам Реала после поражения от Арсенала в Лиге чемпионов

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Извинился за плохую игру

Винисиус Жуниор обратился к болельщикам Реала после поражения от Арсенала в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Винисиус Жуниор обратился к болельщикам мадридского "Реала" после поражения от лондонского "Арсенала" (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Нет оправданий, это была плохая игра. Мы должны самосовершенствоваться и бороться на "Сантьяго Бернабеу" до самого конца. Волшебные вещи уже происходили на нашем родном стадионе, так что мы стремимся сделать это снова. Hala Madrid!", — написал бразильский вингер у себя в Инстаграм.

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Напомним, что ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Арсеналом" состоится в следующую среду, 16-го апреля, на "Сантьяго Бернабеу".

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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