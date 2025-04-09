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"Вы переодетый Тоттенхэм". Болельщики Арсенала поиздевались над Реалом во время матча Лиги чемпионов
Безжалостные насмешки от британских фанатов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики лондонского "Арсенала" поиздевались над мадридским "Реалом" во время матча Лиги чемпионов.
В первой игре 1/4 финала самого престижного еврокубка "канониры" уничтожили "сливочных" со счетом 3:0 благодаря двум невероятным голам от Деклана Райса со штрафных и прицельному удару Микеля Мерино, который довел счет до разгромного. Исторический вечер для фанатов "Арсенала" не мог закончиться без одного из их любимых чантов.
"Are you Tottenham in disguise" (Вы переодетый "Тоттенхэм"), — пели болельщики "Арсенала".
Ввиду неприязни к "Тоттенхэму", фанаты "канониров" решили таким образом высмеять королевский клуб, который тоже играет в белых цветах, как и "шпоры".
“Are you Tottenham in disguise, ” sing delirious Gooners here with Arsenal leading the mighty Real Madrid 3-0… pic.twitter.com/TPVGxiIGtv— Layth (@laythy29) April 8, 2025
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Напомним, что ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Арсеналом" состоится в следующую среду, 16-го апреля, на "Сантьяго Бернабеу".
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