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Попал в солидную команду. Райс стал пятым футболистом, забившим два гола со штрафного в матче Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

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Попал в солидную команду. Райс стал пятым футболистом, забившим два гола со штрафного в матче Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс стал пятым футболистом, забившим два гола со штрафного в матче Лиги Чемпионов.

До английского футболиста это удавалось четырём игрокам:

  • Ривалдо ("Барселона") в матче против "Милана" (2000);
  • Криштиану Роналду ("Реал") в матче против "Цюриха" (2009);
  • Неймар ("ПСЖ") в поединке против "Црвены Звезды" (2018);
  • Хаким Зиеш ("Галатасарай") против "Манчестер Юнайтед" (2023)

Напомним, что Райс забил дубль со штрафных в ворота "Реала" и стал первым футболистом, который сделал это в стадии плей-офф.

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К слову, "Арсенал" обыграл "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов со счётом 3:0.

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Ривалдо Деклан Райс
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Manowar (Харьков)
09.04.2025 в 20:59
А три кто-нибудь забивал со штрафного?
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Комментарии 2
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Manowar (Харьков)
09.04.2025 в 20:59
А три кто-нибудь забивал со штрафного?
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0
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kollerkot (Киев)
09.04.2025 в 21:39
В Лиге Чемпионов нет! А так Михайлович забивал 3 за Лацио, не помню кому правда
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