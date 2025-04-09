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Попал в солидную команду. Райс стал пятым футболистом, забившим два гола со штрафного в матче Лиги Чемпионов
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Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс стал пятым футболистом, забившим два гола со штрафного в матче Лиги Чемпионов.
До английского футболиста это удавалось четырём игрокам:
- Ривалдо ("Барселона") в матче против "Милана" (2000);
- Криштиану Роналду ("Реал") в матче против "Цюриха" (2009);
- Неймар ("ПСЖ") в поединке против "Црвены Звезды" (2018);
- Хаким Зиеш ("Галатасарай") против "Манчестер Юнайтед" (2023)
Напомним, что Райс забил дубль со штрафных в ворота "Реала" и стал первым футболистом, который сделал это в стадии плей-офф.
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К слову, "Арсенал" обыграл "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов со счётом 3:0.
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Источник:Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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Manowar (Харьков)
09.04.2025 в 20:59
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