Попал в солидную команду. Райс стал пятым футболистом, забившим два гола со штрафного в матче Лиги Чемпионов

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс стал пятым футболистом, забившим два гола со штрафного в матче Лиги Чемпионов.

До английского футболиста это удавалось четырём игрокам:

Ривалдо ("Барселона") в матче против "Милана" (2000);

Криштиану Роналду ("Реал") в матче против "Цюриха" (2009);

Неймар ("ПСЖ") в поединке против "Црвены Звезды" (2018);

Хаким Зиеш ("Галатасарай") против "Манчестер Юнайтед" (2023)

Напомним, что Райс забил дубль со штрафных в ворота "Реала" и стал первым футболистом, который сделал это в стадии плей-офф.

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К слову, "Арсенал" обыграл "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов со счётом 3:0.