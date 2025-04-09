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Испытание для шмелей. Стартовые составы на матч Барселона – Боруссия Д

Лига Чемпионов

Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени

Испытание для шмелей. Стартовые составы на матч Барселона – Боруссия Д

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 1/4 финала Лиги Чемпионов встречаются "Барселона" и "Боруссия Д".

Ханс-Дитер Флик выпускает следующих футболистов с первых минут.

Барселона (4-2-1-3): Щенсны – Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде – Де Йонг (К), Педри – Фермин – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

Нико Ковач ставит таких игроков в стартовый состав.

Боруссия Д (4-2-1-3): Кобель – Бенсебаини. Антон. Джан (К), Рейерсон – Ф. Нмеча, Чуквуэмека – Брандт – Адейеми, Гирасси, Гиттенс.

В этой Лиге Чемпионов команды уже встречались на Этапе Лиги. Тогда "Барселона" победила 3:2 в Дортмунде.

В истории еврокубков это пятая встреча между командами. Трижды победила "Барселона" и два раза была ничья.

Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляцию смотрите на нашем сайте.

Если нет возможности смотреть видео - следите за текстовой трансляцией.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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