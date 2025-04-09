Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Испытание для шмелей. Стартовые составы на матч Барселона – Боруссия Д
Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/4 финала Лиги Чемпионов встречаются "Барселона" и "Боруссия Д".
Ханс-Дитер Флик выпускает следующих футболистов с первых минут.
Барселона (4-2-1-3): Щенсны – Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде – Де Йонг (К), Педри – Фермин – Ямаль, Левандовски, Рафинья.
???? ???????????????? ???????????????????????????? #BarçaBVB pic.twitter.com/eagGvMXZJc— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 9, 2025
Нико Ковач ставит таких игроков в стартовый состав.
Боруссия Д (4-2-1-3): Кобель – Бенсебаини. Антон. Джан (К), Рейерсон – Ф. Нмеча, Чуквуэмека – Брандт – Адейеми, Гирасси, Гиттенс.
Diese Borussen starten in Barcelona! ????#UCL #BarçaBVB pic.twitter.com/u80sD8VukC— Borussia Dortmund (@BVB) April 9, 2025
В этой Лиге Чемпионов команды уже встречались на Этапе Лиги. Тогда "Барселона" победила 3:2 в Дортмунде.
В истории еврокубков это пятая встреча между командами. Трижды победила "Барселона" и два раза была ничья.
Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляцию смотрите на нашем сайте.
Если нет возможности смотреть видео - следите за текстовой трансляцией.
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Забарный зарабатывает в Борнмуте
- Украина уничтожила дроном российский бомбардировщик Ту-22М3 - Сырский
- "Нам повезло". Беллингем прокомментировал разгром Реала в Лиге чемпионов
- Впервые в клубной карьере: вечер на Эмирейтс запомнится Куртуа
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty