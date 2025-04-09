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Известны стартовые составы на матч ПСЖ - Астон Вилла в ЛЧ

Лига Чемпионов

Кто выйдет на поле с первых минут?

Известны стартовые составы на матч ПСЖ - Астон Вилла в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 апреля, на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между "ПСЖ" и "Астон Виллой".

Оба тренера, Луис Энрике и Унаи Эмери, уже определились со стартовыми составами своих команд на этот ответственный поединок.

Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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