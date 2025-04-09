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Известны стартовые составы на матч ПСЖ - Астон Вилла в ЛЧ
Кто выйдет на поле с первых минут?
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 9 апреля, на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между "ПСЖ" и "Астон Виллой".
Оба тренера, Луис Энрике и Унаи Эмери, уже определились со стартовыми составами своих команд на этот ответственный поединок.
Team news is in ???? UP THE VILLA pic.twitter.com/UON4uTAAPj— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 9, 2025
???? La voici ! La compo Rouge et Bleu pour ce match de @ChampionsLeague ! #PSGAVFC I #ALLEZPARIS ❤️???? pic.twitter.com/6jQsV734vJ— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 9, 2025
Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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