ЛЧ. ПСЖ - Астон Вилла 3:1. Первый раунд противостояния за чемпионами Франции

Очевидно, что "Пари Сен-Жермен" Луиса Энрике и "Астон Вилла" Унаи Эмери — две совершенно разные команды, но цель у них одна и та же. Каждый хочет доказать свою силу, но разными методами. Парижане с первых минут очень активно прессинговали своего соперника на их половине поля, играя в чрезвычайно красивый атакующий футбол. С давлением также столкнулся лично Эмилиано Мартинес, которого просто обожают ненавидеть французы за финал чемпионата мира 2022 года. С оглушительным свистом трибуны встречали каждое касание аргентинского вратаря к мячу, что случалось довольно-таки часто, потому что "вилланы" в основном были прижаты к собственным воротам. "ПСЖ" полностью контролировал ход событий в поединке.

В первые 30 минут этого матча "красно-синие" имели невероятное преимущество над своим оппонентом не только во владении мячом, но и по созданным моментам. Можно вспомнить удары от Усмана Дембеле, Витиньи, Хвичи Кварацхелии и даже Ашрафа Хакими, который не боялся бить издали. Но чего-то действительно опасного от хозяев, что могло бы привести к голу, мы не увидели. И нельзя сказать, что Мартинес был без работы, ведь было несколько неплохих сейвов от него.

Возвращение Унаи Эмери в Париж не сложилось так, как того бы хотел баскский наставник в итоге, однако его команда открыла счет в этом матче первой. Молниеносная контратака «Астон Виллы», которая началась в результате удачного отбора от Джона МакГинна, завершилась взятием ворот. Капитан бирмингемцев перевел мяч на Маркуса Рашфорда, а тот оставил его Юри Тилемансу. Бельгиец выполнил великолепный прострел на дальнюю штангу, где вовремя оказался Морган Роджерс. Англичанин без проблем замкнул передачу на 35-й минуте поединка и вывел свою команду вперед.

Парижане довольно быстро ответили на пропущенный гол своим забитым мячом. На 39-й минуте игры Эмилиано Мартинес едва не потерял кожаного после первого удара от Дезире Дуэ. Через несколько мгновений одаренный нападающий положил невероятной красоты гол, пробив с угла штрафной площадки прямо в дальнюю девятку ворот гостей. Первый тайм так и закончился результативной ничьей, что вряд ли могло удовлетворить Луиса Энрике.

Второй тайм начался с выхода на поле Акселя Дисаси вместо Мэтти Кеша, которому Кварацхелия в первые 45 минут не давал отдыха и посадил на желтую карточку. Эта замена сработала в пользу "ПСЖ", потому что именно из-под него был забит второй гол парижан. И что интересно, забил именно Хвича. Грузин со всей силы вколотил по мячу, поразив ближний угол ворот Мартинеса. Уже в начале второго тайма "красно-синие" впервые вышли вперед в этой игре благодаря невероятному голу. На этой очень хважной и очень ответственной стадии Лиги чемпионов, похоже, футболисты забивать иначе и не умеют!

"ПСЖ" продолжал владеть инициативой и давил на "вилланов". В течение всего матча сохранялось огромное преимущество во владении в пользу хозяев — 75% на 25%. Гости давали много свободного пространства соперникам, поэтому французы имели больше возможностей, чтобы увеличить свое преимущество в счете, однако в этом аспекте изменений долгое время не было.

На 71-й минуте мяч в третий раз побывал в воротах "Астон Виллы", но Хакими, который отправил круглого в сетку ворот, все же был в положении вне игры, которое сразу же было зафиксировано у марокканца линейным арбитром. В последние 15 минут бирмингемские "львы" решались на удары по воротам. Одна из тех немногих замечательных возможностей у "Астон Виллы" была у того же Моргана Роджерса, который, бесспорно, был самым активным и лучшим футболистом в составе своей команды.

Возникало небезосновательное ощущение того, что парижане спокойно доигрывали этот матч, будто они понимали, что преимущества в один мяч будет достаточно на "Вилла Парк", но уже в компенсированное арбитром время Нуну Мендеш забил третий гол с передачи от Дембеле, установив окончательный счет в этом поединке. Португальский защитник классно накрутил в штрафной защитников и мастерски убрал на замахе Мартинеса, пробив мимо него.

Напомним, что ответный матч между "ПСЖ" и "Астон Виллой" состоится во вторник, 15-го апреля. Начало игры в 22:00.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Стадион: "Парк де Пренс" (Париж)

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

"ПСЖ" — "Астон Вилла" 3:1

Голы: Дуэ (39), Кварацхелия (49), Мендеш (90+2) — Роджерс (35)

"ПСЖ": Доннарумма — Мендеш, Пачо, Беральдо, Хакими — Руис (Заир-Эмери, 72), Витинья, Невеш — Кварацхелия (Рамуш, 90+3), Дембеле, Дуэ (Барколя, 72)

"Астон Вилла": Мартинес — Динь, Торрес, Конса, Кэш (Дисаси, 46) — Тилеманс (Матсен, 80), Камара — Рэмзи (Асенсио, 59), МакГинн (Онана, 80), Роджерс — Рашфорд (Уоткинс, 79)

Предупреждение: Кэш (17)