  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Аморим - о перепалке между Матичем и Онана: Это недоразумение
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аморим - о перепалке между Матичем и Онана: Это недоразумение

Лига Чемпионов

Тренер МЮ также подчеркнул, что в высказываниях Онана не было неуважения к сопернику

Аморим - о перепалке между Матичем и Онана: Это недоразумение

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал недавнюю перепалку между полузащитником "Лиона" Неманей Матичем и голкипером "МЮ" Андре Онана.

"Если вы увидите полную цитату Андре Онана, она совсем другая. Первое предложение: "Лион - очень, очень хорошая команда". Иногда игроки не слушают полные цитаты, и это просто недоразумение. Я также знаю Матича, он отличный парень, поэтому завтра будет нормальная игра.

Если вы посмотрите на все цитаты, вы не увидите там неуважения, только уважение, но и намерение показать доверие своей команде. Все говорят о плохом в "Манчестер Юнайтед" в этом году. Кто-то должен продемонстрировать определенную веру в нашу команду", - сказал Аморим.

Читайте также"Я хотя бы выигрывал трофеи в большом клубе". Онана ответил на критику от Матича
По теме
yellow-arrow
Барселона - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
ПСЖ – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Известны стартовые составы на матч ПСЖ - Астон Вилла в ЛЧ
Неманья Матич Андре Онана Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Man United Zone
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости