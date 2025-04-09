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Аморим - о перепалке между Матичем и Онана: Это недоразумение
Тренер МЮ также подчеркнул, что в высказываниях Онана не было неуважения к сопернику
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал недавнюю перепалку между полузащитником "Лиона" Неманей Матичем и голкипером "МЮ" Андре Онана.
"Если вы увидите полную цитату Андре Онана, она совсем другая. Первое предложение: "Лион - очень, очень хорошая команда". Иногда игроки не слушают полные цитаты, и это просто недоразумение. Я также знаю Матича, он отличный парень, поэтому завтра будет нормальная игра.
Если вы посмотрите на все цитаты, вы не увидите там неуважения, только уважение, но и намерение показать доверие своей команде. Все говорят о плохом в "Манчестер Юнайтед" в этом году. Кто-то должен продемонстрировать определенную веру в нашу команду", - сказал Аморим.
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