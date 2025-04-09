ЛЧ. Барселона - Боруссия Д 4:0. Атакующее трио блауграны разобрало шмелей

Лига Чемпионов. 1/4 финала (первый матч)

9 апреля. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)

"Барселона" - "Боруссия Д" 4:0



Голы: Рафинья 25, Левандовский 48, 66, Ямаль 77

"Барселона": Щенсный - Кунде, Кубарси, И. Мартинес (Араухо 81), Бальде - Де Йонг, Педри (Гарсия 81) - Ямаль (Фати 86), Фермин (Гави 74), Рафинья - Левандовский (Торрес 81)

"Боруссия Д": Кобель - Риерсон (Зюле 81), Джан, Антон, Бенсебаини - Чуквуэмека (Рейна 81), Нмеча (Озджан 68) - Адейеми (Байер 46), Брандт, Гиттенс (Дюранвиль 81) - Гирасси

Предупреждения: Адейеми 24, Гирасси 74

Терзать своего соперника "Барселона" начала уже с первых минут. Cперва после двух рывков в штрафную опасно пробивал Ямаль, а затем Рафинья выкатил Левандовскому на 11-метровую отметку, но Кобель свою дуэль у поляка выиграл.

После стартового натиска "Боруссия" смогла несколько выровнять игру, адаптировавшись под темп хозяев поля.

Первый гол пришел откуда, откуда особо не ждали - со стандарта. Мартинес головой сбросил мяч к ближней штанге, Кубарси кое-как переправил его в сетку, а Рафинья, находясь на грани офсайда, поразил пустой створ.





Несмотря на пропущенный мяч, "Дортмунд" никак не поник, и продолжил реализовывать план на матч. Позиционно в обороне подопечные Нико Ковача действовали весьма грамотно, и даже имели шансы в атаке. Лучший из них упустил Гирасси. Чуквуэмека мягким забросом вывел форварда на ворота Щенсного, но тот не попал по мячу. В компенсированное время эта связка снова сработала - в итоге удар гвинейца пришелся в сетку с обратной стороны.

То, что не получилось у "Барсы" в начале первого тайма, получилось во втором. Ямаль сделал заброс к дальней штанге, Рафинья сбросил головой на Левандовского, и Роберт с близкого расстояния распечатал ворота "шмелей". Получилось красиво.





Никак не сумев отреагировать на увеличившееся преимущество "блауграны", "Боруссия" "дождалась" очередной активизации соперника с 60-й минуты.

Ямаль запустил по флангу Фермина Лопеса, тот отдал под удар Левандовскому, и экс-игрок "Дортмунда" в касание положил еще один гол своей бывшей команде.

В попытках сократить отставание в счете гости нарвались на контратаку "Барселоны". Антон грубо ошибся в центре поля, Левандовский воспользовался ошибкой центрбека, оставил его Рафинье, бразилец вырезал на ход Ямалю, который отправил снаряд в левый нижний угол. Невероятное взаимодействие атакующей линии каталонцев.





На 88-й минуте Рейна и Брандт поочередно били по воротам Щенсного с убойной позиции, но оба удара заблокировал вышедший на оставшиеся 10 минут Араухо.

Итоговый результат делает ответный матч чистой формальностью. Для "Барселоны" это также хорошая возможность сохранить побольше сил перед ключевым отрезком сезона в условиях борьбы за требл. "Боруссия", в свою очередь, практически точно в этом сезоне остается без трофеев.