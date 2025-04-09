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ЛЧ. Барселона - Боруссия Д 4:0. Атакующее трио блауграны разобрало шмелей

Лига Чемпионов
Обновлено

Каталонцы уже одной ногой в полуфинале

ЛЧ. Барселона - Боруссия Д 4:0. Атакующее трио блауграны разобрало шмелей

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. 1/4 финала (первый матч)

9 апреля. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)

"Барселона" - "Боруссия Д" 4:0

Голы: Рафинья 25, Левандовский 48, 66, Ямаль 77

"Барселона": Щенсный - Кунде, Кубарси, И. Мартинес (Араухо 81), Бальде - Де Йонг, Педри (Гарсия 81) - Ямаль (Фати 86), Фермин (Гави 74), Рафинья - Левандовский (Торрес 81)

"Боруссия Д": Кобель - Риерсон (Зюле 81), Джан, Антон, Бенсебаини - Чуквуэмека (Рейна 81), Нмеча (Озджан 68) - Адейеми (Байер 46), Брандт, Гиттенс (Дюранвиль 81) - Гирасси

Предупреждения: Адейеми 24, Гирасси 74

Терзать своего соперника "Барселона" начала уже с первых минут. Cперва после двух рывков в штрафную опасно пробивал Ямаль, а затем Рафинья выкатил Левандовскому на 11-метровую отметку, но Кобель свою дуэль у поляка выиграл.

После стартового натиска "Боруссия" смогла несколько выровнять игру, адаптировавшись под темп хозяев поля.

Первый гол пришел откуда, откуда особо не ждали - со стандарта. Мартинес головой сбросил мяч к ближней штанге, Кубарси кое-как переправил его в сетку, а Рафинья, находясь на грани офсайда, поразил пустой створ.

ЛЧ. Барселона - Боруссия Д 4:0. Атакующее трио блауграны разобрало шмелей - изображение 1

Несмотря на пропущенный мяч, "Дортмунд" никак не поник, и продолжил реализовывать план на матч. Позиционно в обороне подопечные Нико Ковача действовали весьма грамотно, и даже имели шансы в атаке. Лучший из них упустил Гирасси. Чуквуэмека мягким забросом вывел форварда на ворота Щенсного, но тот не попал по мячу. В компенсированное время эта связка снова сработала - в итоге удар гвинейца пришелся в сетку с обратной стороны.

То, что не получилось у "Барсы" в начале первого тайма, получилось во втором. Ямаль сделал заброс к дальней штанге, Рафинья сбросил головой на Левандовского, и Роберт с близкого расстояния распечатал ворота "шмелей". Получилось красиво.

ЛЧ. Барселона - Боруссия Д 4:0. Атакующее трио блауграны разобрало шмелей - изображение 2

Никак не сумев отреагировать на увеличившееся преимущество "блауграны", "Боруссия" "дождалась" очередной активизации соперника с 60-й минуты.

Ямаль запустил по флангу Фермина Лопеса, тот отдал под удар Левандовскому, и экс-игрок "Дортмунда" в касание положил еще один гол своей бывшей команде.

В попытках сократить отставание в счете гости нарвались на контратаку "Барселоны". Антон грубо ошибся в центре поля, Левандовский воспользовался ошибкой центрбека, оставил его Рафинье, бразилец вырезал на ход Ямалю, который отправил снаряд в левый нижний угол. Невероятное взаимодействие атакующей линии каталонцев.

ЛЧ. Барселона - Боруссия Д 4:0. Атакующее трио блауграны разобрало шмелей - изображение 3

На 88-й минуте Рейна и Брандт поочередно били по воротам Щенсного с убойной позиции, но оба удара заблокировал вышедший на оставшиеся 10 минут Араухо.

Итоговый результат делает ответный матч чистой формальностью. Для "Барселоны" это также хорошая возможность сохранить побольше сил перед ключевым отрезком сезона в условиях борьбы за требл. "Боруссия", в свою очередь, практически точно в этом сезоне остается без трофеев.

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1 голосов
Комментарии
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Баpceлиниуc
10.04.2025 в 00:53
Да уж... а ведь Лева мог оказаться в мадридской помойке в своё время. Бог поляка сберёг. Для Барсы сберёг. И теперь он у нас зажигает.
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Комментарии 31
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Баpceлиниуc
10.04.2025 в 00:53
Да уж... а ведь Лева мог оказаться в мадридской помойке в своё время. Бог поляка сберёг. Для Барсы сберёг. И теперь он у нас зажигает.
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0
0
Море23 (Одесса)
10.04.2025 в 00:51
Все сыграли отлично не понравился только Балде
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0
0
avatar
Баpceлиниуc
10.04.2025 в 00:58
Мне тоже. Слишком много на себя берёт и о себе мнит. Одну игру он хорошо играет, а потом три подряд плохо.
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1
0
Andrumas (Düsseldorf)
10.04.2025 в 00:39
Боруссии люто повезло оказаться в 1/4. Жёлтые карточки у БД получили два главных игрока атаки, а защитники с опорниками сегодня на звёзд Барсы полюбоваться вышли
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1
0
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Manowar (Харьков)
10.04.2025 в 00:37
Если Левандовский перейдет летом в Интер то он и за него забьет не меньше 10 мячей в ЛЧ. Это еще тот чёрт!
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0
2
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Баpceлиниуc
10.04.2025 в 00:45
А какого куя Леве переходить в эту итальянскую помойку, а-ля среал? Его и в Барселоне неплохо кормят.
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1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.04.2025 в 00:26
а якщо гудуть, то тихо-тихо..
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4
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.04.2025 в 00:25
Что-то Иванович с поздравлениями где-то задерживается
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3
1
avatar
Баpceлиниуc
10.04.2025 в 00:27
А он всегда немного позже приходит. Кушает наверное. )
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2
1
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Баpceлиниуc
10.04.2025 в 00:21
Не думаю, шо в Дортмунде Барсе будет легко и комфортно даже с таким счётом. Но Барса хоть один гол, но всё равно забьёт, так шоо... всё будет чики-пуки.
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3
1
AndroNik (Миколаїв)
10.04.2025 в 00:24
Можна буде просто поставити автобус, і на ньому вирушити до півфіналу , де зустрітися з іншим автобусом із Італії)))
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1
0
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Баpceлиниуc
10.04.2025 в 00:12
Жаль, в самом конце должны были пятый гол забивать, передача не прошла. С победой братья-барселонцы, с победой! Вамос! Вамос! Вамос!
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5
1
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Loader (Днепр)
10.04.2025 в 00:17
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2
1
avatar
Manowar (Харьков)
10.04.2025 в 00:09
Левандовский какой-то неправильный игрок и человек. Его Боруссия грудью вскормила, меняла трижды в день ему пелёнки, а он бессердечный негодяй забивает ей больше всех голов аж 29. Свинья ты неблагодарная Боб, свинья!!!!
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.04.2025 в 00:13
Наверное нужно было и в свои ворота пару забить.))
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2
0
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Manowar (Харьков)
10.04.2025 в 00:17
не пару а четыре чтобы интрига осталась в Дормунде
 
0
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.04.2025 в 00:07
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2
1
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Баpceлиниуc
10.04.2025 в 00:13
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1
1
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Manowar (Харьков)
10.04.2025 в 00:00
Надо признать барселонские вонючки полностью переиграли немцев. Шансы отыграцца у Борусии с такой вялой игрой просто нулевые((..
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0
4
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Spokoyno (Київ)
09.04.2025 в 23:58
З ПЕРЕМОГОЮ! Навіть кращою ніж у гармашів Тим більш клас суперників у кулес трошки нижче! Тому якщо не вирішать, що вони вже у півфіналі все буде добре! Рафінія ПРОКИНУВСЯ! Левандовський намагається його наздогнати! Ямал теж відмітився! Над обороною потрібно попрацювати... Забагато супернику дозволяли!
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4
0
Justice (Львів)
10.04.2025 в 00:15
Боруссія найслабша команда в 1/4....про який клас ти пишеш..в цьому сезоні джмелі ніякі навіть в бундеслізі...
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Spokoyno (Київ)
10.04.2025 в 00:27
Скоріш найслабша... Десь поряд з АВ. Проте останнім часом часто виграє. Та і в цьому матчі xG більше одиниці. Тому їхати в ранзі "переможця" - програти гру. Так чотири відіграти "німці" можуть лише з допомогою фарту та пихи блаугранос.
 
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Баpceлиниуc
10.04.2025 в 00:35
Флик не даст игрокам Барсы спижонить в ответке, не даст. Немецкая школа, биться до конца.
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.04.2025 в 23:56
Браво, Барса! Получается, не на матч чемпионата, а на ответный матч в Дортмунде можно делать более глубокую ротацию. Удачи Барселоне в ближайшем матче чемпионата! И, конечно, поздравления всем, кто за Барселону!
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AndroNik (Миколаїв)
10.04.2025 в 00:01
Все одно з німцями потрібно бути напоготові. Але якщо після першого тайму буде хороший рахунок, можна сміливо м'яти півкоманди.
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AndroNik (Миколаїв)
10.04.2025 в 00:02
*міняти
 
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Баpceлиниуc
10.04.2025 в 00:41
Да, расслабляться не стоит, немцы, есть немцы. А какие у Дортмунда болельщики, какой орущий стадион...
 
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lucky_guy
09.04.2025 в 23:54
Дуже добре, що закрили вдома. Сподіваюсь із Ямалем все ок, максимум судома схопила. Треба закрити Легенес на виїзді і є надія на нормальний відпочинк. Боруссія, мабуть, найслабша команда 1/4
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Баpceлиниуc
10.04.2025 в 00:16
Я бы так не сказал. Гирасси нас три раза простил.
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AndroNik (Миколаїв)
10.04.2025 в 00:25
З Ямалем все ок!
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Баpceлиниуc
10.04.2025 в 00:38
Судорога наверное просто была, да?
 
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