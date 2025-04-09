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Как эксперт или самый главный болельщик? Принц Уильям присутствует на матче ПСЖ – Астон Вилла. Видео
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Принц Уильям присутствует на матче "ПСЖ – Астон Вилла".
В трансляцию TNT Sports попал момент, как наследник престола пришёл в подтрибунку и составил компанию Рио Фердинанду и Алли Маккойсту. Он дал интервью экспертам.
Welcome to Parc des Princes, Prince William! ????— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 9, 2025
The Prince of Wales, and Aston Villa fan, joins @rioferdy5 and @Ally_McCoist9 to talk about the Villans' Champions League clash against PSG ????️@KensingtonRoyal pic.twitter.com/AttIJDHxkK
Принц Уильямс – фанат "Астон Виллы" и несколько лет назад он признался в этом.
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Напомним, что "ПСЖ" и "Астон Вилла" уже играют свой матч в Лиге Чемпионов. Стартовые составы доступны на нашем сайте.
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