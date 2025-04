Как эксперт или самый главный болельщик? Принц Уильям присутствует на матче ПСЖ – Астон Вилла. Видео

Принц Уильям присутствует на матче "ПСЖ – Астон Вилла".

В трансляцию TNT Sports попал момент, как наследник престола пришёл в подтрибунку и составил компанию Рио Фердинанду и Алли Маккойсту. Он дал интервью экспертам.

Welcome to Parc des Princes, Prince William! ????



The Prince of Wales, and Aston Villa fan, joins @rioferdy5 and @Ally_McCoist9 to talk about the Villans' Champions League clash against PSG ????️@KensingtonRoyal pic.twitter.com/AttIJDHxkK