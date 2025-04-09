  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Как эксперт или самый главный болельщик? Принц Уильям присутствует на матче ПСЖ – Астон Вилла. Видео
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как эксперт или самый главный болельщик? Принц Уильям присутствует на матче ПСЖ – Астон Вилла. Видео

Лига Чемпионов

Ого какие гости

Как эксперт или самый главный болельщик? Принц Уильям присутствует на матче ПСЖ – Астон Вилла. Видео

Getty Images_

Новина українською

Принц Уильям присутствует на матче "ПСЖ – Астон Вилла".

В трансляцию TNT Sports попал момент, как наследник престола пришёл в подтрибунку и составил компанию Рио Фердинанду и Алли Маккойсту. Он дал интервью экспертам.

Принц Уильямс – фанат "Астон Виллы" и несколько лет назад он признался в этом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "ПСЖ" и "Астон Вилла" уже играют свой матч в Лиге Чемпионов. Стартовые составы доступны на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Барселона - Боруссия 3:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Тренеры Барселоны и Боруссии Д отметились невероятным достижением в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Кварацхелия удваивает преимущество ПСЖ в четвертьфинале ЛЧ против Астон Виллы
Астон Вилла (Бирмингем) “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football on TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости