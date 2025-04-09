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Украл гол у 18-летнего парня. Барселона открыла счет в матче с Боруссией. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Жаль парня

Украл гол у 18-летнего парня. Барселона открыла счет в матче с Боруссией. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" открыла счет в матче с "Боруссией".

Стандарт перед чужой штрафной заработал Кунде. Педри выполнил навес на дальнюю штангу, Мартинес головой сбросил на партнеров ближе к вратарской и Кубарси в падении переправил его в сетку.

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Рафинья на линии ворот одним касанием подправил мяч, и арбитрам на ВАР пришлось перепроверять, не был ли бразилец в положении вне игры. Счет становится 1:0 в пользу Барселоны.

Видео гола:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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