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Украл гол у 18-летнего парня. Барселона открыла счет в матче с Боруссией. ВИДЕО
Жаль парня
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" открыла счет в матче с "Боруссией".
Стандарт перед чужой штрафной заработал Кунде. Педри выполнил навес на дальнюю штангу, Мартинес головой сбросил на партнеров ближе к вратарской и Кубарси в падении переправил его в сетку.
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Рафинья на линии ворот одним касанием подправил мяч, и арбитрам на ВАР пришлось перепроверять, не был ли бразилец в положении вне игры. Счет становится 1:0 в пользу Барселоны.
Видео гола:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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