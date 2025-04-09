Автор второго гола "Интера" рассказал, кому посвятил взятие ворот в матче против "Баварии".

Фраттеси сказал, что гол посвятил умершей бабушке.

"В своей жизни я всегда считал, что мой менталитет — моя самая большая сила, что никто и ничто не может повлиять на меня.

Когда я понял, что имею дело с этим, я попытался просто продолжать жить, но, честно говоря, это стало слишком трудно. Меня удивило, насколько это тяжело. Я был так близок со своей бабушкой. Я не привык видеть её такой.

Я думаю, что она причастна к сегодняшнему голу. Надеюсь, она смотрела сегодня и кричит оттуда, чтобы подбодрить меня", - сказал Фраттеси.