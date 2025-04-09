Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Автор второго гола Интера рассказал, кому посвятил взятие ворот в матче против Баварии
Трогательная история
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Автор второго гола "Интера" рассказал, кому посвятил взятие ворот в матче против "Баварии".
Фраттеси сказал, что гол посвятил умершей бабушке.
"В своей жизни я всегда считал, что мой менталитет — моя самая большая сила, что никто и ничто не может повлиять на меня.
Когда я понял, что имею дело с этим, я попытался просто продолжать жить, но, честно говоря, это стало слишком трудно. Меня удивило, насколько это тяжело. Я был так близок со своей бабушкой. Я не привык видеть её такой.
Я думаю, что она причастна к сегодняшнему голу. Надеюсь, она смотрела сегодня и кричит оттуда, чтобы подбодрить меня", - сказал Фраттеси.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Интер" обыграл "Баварию" со счётом 2:1. Ответный поединок состоится 16 апреля.
Популярное сейчас
- Барселона - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Стало известно, сколько Забарный зарабатывает в Борнмуте
- Украина уничтожила дроном российский бомбардировщик Ту-22М3 - Сырский
- ЛЧ. Арсенал – Реал Мадрид 3:0. Болельщики канониров сегодня не уснут
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty