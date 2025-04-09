Сенсационное начало в Париже: Астон Вилла забила ПСЖ, но хозяева быстро отыгрались

"Астон Вилла" в первом тайме на 35-й минуте четвертьфинала ЛЧ открыла счет в матче против "ПСЖ".

Хорошо разыгранная атака завершилась голом. Тилеманс прострелом на дальней штанге нашел Роджерса, который и расстрелял ворота Доннаруммы.

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Тем не менее, радость гостей была недолгой. "ПСЖ" удалось сравнять счет. Дуэ феноменальным выстрелом с линии штрафной поразил девятку ворот Эмилиано Мартинеса - 1:1.