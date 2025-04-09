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Убийство в начале тайма. Барселона удвоила счёт. ВИДЕО
Забил экс-футболист
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" удвоила счёт в матче с "Боруссией Д" в начале второго тайма.
Левандовский удваивает преимущество своей команды! Ямаль выполнил заброс с правого фланга на дальнюю штангу, куда набежал Рафинья и сбросил на Роберта - поляк на противоположной штанге буквально с 20 сантиметров отправил мяч в сетку ударом головой, выпрыгнув довольно высоко.
Видео
Счет становится 2:0 в пользу Барселоны.
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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