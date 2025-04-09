  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Убийство в начале тайма. Барселона удвоила счёт. ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Убийство в начале тайма. Барселона удвоила счёт. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Забил экс-футболист

Убийство в начале тайма. Барселона удвоила счёт. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" удвоила счёт в матче с "Боруссией Д" в начале второго тайма.

Левандовский удваивает преимущество своей команды! Ямаль выполнил заброс с правого фланга на дальнюю штангу, куда набежал Рафинья и сбросил на Роберта - поляк на противоположной штанге буквально с 20 сантиметров отправил мяч в сетку ударом головой, выпрыгнув довольно высоко.

Видео

Счет становится 2:0 в пользу Барселоны.

Читайте такжеУкрал гол у 18-летнего парня. Барселона открыла счет в матче с Боруссией. ВИДЕО

По теме
yellow-arrow
Барселона - Боруссия 3:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Тренеры Барселоны и Боруссии Д отметились невероятным достижением в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Кварацхелия удваивает преимущество ПСЖ в четвертьфинале ЛЧ против Астон Виллы
Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости