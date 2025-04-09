Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренеры Барселоны и Боруссии Д отметились невероятным достижением в Лиге Чемпионов
Встретились между собой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренеры "Барселоны" и "Боруссии Д" отметились невероятным достижением в Лиге Чемпионов.
У Ханси Флика и Нико Ковача самый низкий процент поражений в истории Лиги Чемпионов. Статистический портал считал среди всех тренеров, которые провели 10 и больше матчей.
Тренер "Боруссии Д" проиграл 6,7% матчей, а у тренера "Барселоны" - 7,1% поражений.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что после первого тайма "Барселона" побеждает "Боруссию Д" со счётом 1:0. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
Популярное сейчас
- Барселона - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Сырский назвал количество людей, которое ВСУ нужно мобилизовать ежемесячно
- Наступление РФ на две области уже фактически началось - Сырский
- Арсенал – Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.04.2025
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта