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Тренеры Барселоны и Боруссии Д отметились невероятным достижением в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов

Встретились между собой

Тренеры Барселоны и Боруссии Д отметились невероятным достижением в Лиге Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренеры "Барселоны" и "Боруссии Д" отметились невероятным достижением в Лиге Чемпионов.

У Ханси Флика и Нико Ковача самый низкий процент поражений в истории Лиги Чемпионов. Статистический портал считал среди всех тренеров, которые провели 10 и больше матчей.

Тренер "Боруссии Д" проиграл 6,7% матчей, а у тренера "Барселоны" - 7,1% поражений.

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Напомним, что после первого тайма "Барселона" побеждает "Боруссию Д" со счётом 1:0. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
Opta Franz
Опубликовал: Владислав Прийменко
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