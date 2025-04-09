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Кварацхелия удваивает преимущество ПСЖ в четвертьфинале ЛЧ против Астон Виллы
ПСЖ пока лидирует
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После перерыва "ПСЖ" удвоил свое преимущество в матче четвертьфинала ЛЧ против "Астон Виллы".
В начале второго тайма на 49-й минуте, игрок "ПСЖ" Хвича Кварацхелия ворвался в штрафную площадку и нанес точный удар. Голкипер "Астон Виллы" Мартинес не смог спасти свою команду - мяч попал в стойку и отскочил прямо в левую девятку ворот.
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Таким образом, счет в матче стал 2:1 в пользу "ПСЖ".
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