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Кварацхелия удваивает преимущество ПСЖ в четвертьфинале ЛЧ против Астон Виллы

Лига Чемпионов
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ПСЖ пока лидирует

Кварацхелия удваивает преимущество ПСЖ в четвертьфинале ЛЧ против Астон Виллы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

После перерыва "ПСЖ" удвоил свое преимущество в матче четвертьфинала ЛЧ против "Астон Виллы".

В начале второго тайма на 49-й минуте, игрок "ПСЖ" Хвича Кварацхелия ворвался в штрафную площадку и нанес точный удар. Голкипер "Астон Виллы" Мартинес не смог спасти свою команду - мяч попал в стойку и отскочил прямо в левую девятку ворот.

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Таким образом, счет в матче стал 2:1 в пользу "ПСЖ".

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