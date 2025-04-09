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Дубль в ворота Боруссии Д. Левандовский забил юбилейный гол за Барселону. ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Дубль в ворота Боруссии Д. Левандовский забил юбилейный гол за Барселону. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" забила третий гол в ворота "Боруссии Д".

На экваторе второго тайма Роберт Левандовски в касание замыкает прострел Фермина Лопеса. Стоит отметить передасист Ямаля - Ламин безупречно ускорил атаку пасом на ход.

Видео

Роберт Левандовский забил свой 100-й гол за "Барселону". Польскому форварду понадобилось 150 матчей, чтобы достичь этой отметки

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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