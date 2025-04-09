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Дубль в ворота Боруссии Д. Левандовский забил юбилейный гол за Барселону. ВИДЕО
Развлекаются, как могут
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" забила третий гол в ворота "Боруссии Д".
На экваторе второго тайма Роберт Левандовски в касание замыкает прострел Фермина Лопеса. Стоит отметить передасист Ямаля - Ламин безупречно ускорил атаку пасом на ход.
Видео
Роберт Левандовский забил свой 100-й гол за "Барселону". Польскому форварду понадобилось 150 матчей, чтобы достичь этой отметки
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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