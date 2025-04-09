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Такое не отыгрывается. Барселона делает счёт разгромным. ВИДЕО
Уже точка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" забила четвёртый гол.
Хозяева поля поймали "Боруссию Д" на контратаке в центре поля и устроили свою. Рафинья с центра поля отдал передачу на Ламина Ямаля, который вбегал во вратарскую.
Видео
Испанец пробил по воротам и забил гол.
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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