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Такое не отыгрывается. Барселона делает счёт разгромным. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Уже точка

Такое не отыгрывается. Барселона делает счёт разгромным. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" забила четвёртый гол.

Хозяева поля поймали "Боруссию Д" на контратаке в центре поля и устроили свою. Рафинья с центра поля отдал передачу на Ламина Ямаля, который вбегал во вратарскую.

Видео

Испанец пробил по воротам и забил гол.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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