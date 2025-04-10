Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заслужили?! УЕФА назвала лучших игроков матчей среды 9 апреля
Выбор ассоциации
shakhtar.com
УЕФА назвала лучших игроков матчей среды 9 апреля.
В матче между "Барселоной" и "Боруссией Д" лучшим игроком признан нападающий Роберт Левандовски. Польский футболист забил два гола в матче на 48-й и 66-й минутах. Всего игрок ударил 5 раз по воротам.
На 81-й минуте футболист ушёл с поля.
Delantero de época ???? pic.twitter.com/oqhMbXAKyM— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 9, 2025
В параллельной встрече между "ПСЖ" и "Астон Виллой" лучшим признали Хвичу Кварацхелию. Грузинский нападающий забил второй гол и нанёс 4 удара, которые были заблокированы защитниками.
MVP ????#PSGAVFC I @ChampionsLeague https://t.co/B0nZle6VD2 pic.twitter.com/H8mfcsEf4q— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 9, 2025
Напомним, что "Барселона" разгромно обыграла "Боруссию" со счётом 4:0. "ПСЖ" обыграл "Астон Виллу" со счётом 3:1.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ответные матчи состоятся 15 апреля.
Популярное сейчас
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Стало известно, сколько Забарный зарабатывает в Борнмуте
- Сырский назвал количество людей, которое ВСУ нужно мобилизовать ежемесячно
- Арсенал – Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.04.2025
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта