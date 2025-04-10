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Заслужили?! УЕФА назвала лучших игроков матчей среды 9 апреля

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Заслужили?! УЕФА назвала лучших игроков матчей среды 9 апреля

shakhtar.com

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УЕФА назвала лучших игроков матчей среды 9 апреля.

В матче между "Барселоной" и "Боруссией Д" лучшим игроком признан нападающий Роберт Левандовски. Польский футболист забил два гола в матче на 48-й и 66-й минутах. Всего игрок ударил 5 раз по воротам.

На 81-й минуте футболист ушёл с поля.

В параллельной встрече между "ПСЖ" и "Астон Виллой" лучшим признали Хвичу Кварацхелию. Грузинский нападающий забил второй гол и нанёс 4 удара, которые были заблокированы защитниками.

Напомним, что "Барселона" разгромно обыграла "Боруссию" со счётом 4:0. "ПСЖ" обыграл "Астон Виллу" со счётом 3:1.

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Ответные матчи состоятся 15 апреля.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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