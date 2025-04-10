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Роберт Левандовский о матче с Боруссией Д: Никто из нас не думает о полуфинале

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Нападающий прокомментировал поединок

Роберт Левандовский о матче с Боруссией Д: Никто из нас не думает о полуфинале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский прокомментировал матч против "Боруссии Д".

Нападающий пообещал навязать командную игру в Дортмунде и рассчитывает, что там придётся играть так же хорошо.

"Мы играли хорошо, но никто из нас не думает о полуфинале. На следующей неделе нас ждет еще один важный матч.

Мы всегда стараемся навязывать свою игру, и мы сделаем это и в Дортмунде. Мы поедем туда, чтобы победить — это наша постоянная цель. Я бы сказал, что там нам придётся играть как минимум так же хорошо или даже лучше. Это Лига чемпионов, и сейчас не время показывать что-то меньшее, чем на что вы способны", - заявил Левандовский.

Нападающий отметил командную игру.

"Ламин Ямал, Рафинья и я хорошо работаем на поле и за его пределами. Нам осталось сделать четыре больших шага в этом соревновании. Теперь у меня 99 голов за "Барселону", и я доволен этим.

Но нам всем нужно работать как команде, включая нападающих. Так легче добиваться результатов", - сказал футболист.

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Напомним, "Барселона" обыграла "Боруссию Д" в первом матче со счётом 4:0. Роберт Левандовский оформил дубль.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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