Флик назвал причины, почему Барселона до сих пор претендует на трофеи во всех турнирах

Тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его команда разгромила "Боруссию".

"Никогда не знаешь, что может случиться. Футбол – безумный вид спорта. В Дортмунде мы должны будем сыграть так же хорошо. Это очень хорошая команда. Но мы уверены в себе и знаем, что нам нужно делать. Мы забили гол и хорошо сыграли. И то, и другое очень важно. Когда ты играешь так хорошо, как мы, ты будешь забивать голы, что и произошло в эту среду”.

"Но дело не только в голах, но и в том, как мы защищаемся. Мы провели замечательную игру в целом. Видеть, как игроки выходят со скамейки запасных, влияют на игру и быстро набирают темп, это так здорово. Я очень ценю усилия, которые прилагают мои игроки, - они всегда стремятся к большему. Это фантастика.

Наслаждение игрой – это часть всего, равно как и прессинг соперника, создание моментов, хорошая защита. Мои игроки получают удовольствие от футбола, тренировок, от того, что они вместе, а это ключ к тому, чтобы играть такие матчи”, – уверен специалист.