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Энрике – о победе над Астон Виллой: Результат отображает разницу между двумя сторонами

Лига Чемпионов
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Команда поедет в Бирмингем с комфортным преимуществом

Энрике – о победе над Астон Виллой: Результат отображает разницу между двумя сторонами

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над "Астон Виллой" (3:1).

"Я думаю, что мы заслужили победу в матче, и то, что мы забили гол на последней минуте, было очень хорошо для нас и для нашей уверенности. Теперь мы должны думать о втором матче, который будет трудным.

Мы увидели игру, которую ожидали. Они пытались создать нам проблемы с помощью стандартов. Всегда трудно создавать моменты против команды, разворачивающей средний блок. Мы хорошо прессинговали и были решительны в переходах”.

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"Дуэ? Он специалист в ситуациях один на один. У него отличный удар и умение защищаться. Мне очень повезло, потому что даже те, кто был на скамейке запасных, имеют необходимые навыки и качества, чтобы изменить ситуацию.

Мы всегда стараемся проанализировать, что может сделать соперник. Это всегда команда, которая много атакует. Мы хорошо прессинговали, заставили их играть во много длинных передач. Я считаю, что мы заслужили победу. Несмотря на то, что они, возможно, больше оборонялись, чем обычно, все равно владеют атакующими инструментами, чтобы создавать проблемы”.

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"Команда продемонстрировала, что готова быть конкурентоспособной против любого соперника. Гол Дуэ позволил нам пойти на перерыв в хорошей позиции. Гол на последней минуте стал вишенкой на торте.

Когда команда забивает, не создав ни одного голевого момента, это создает сложную ситуацию, в которой трудно ориентироваться. С нами такое случалось неоднократно. Я думаю, что результат отражает разницу между двумя сторонами, а также отражает нашу преданность и вовлеченность”, – заявил тренер.

Ответный матч состоится 15 апреля.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Александр Симченко
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