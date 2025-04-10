Энрике – о победе над Астон Виллой: Результат отображает разницу между двумя сторонами

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над "Астон Виллой" (3:1).

"Я думаю, что мы заслужили победу в матче, и то, что мы забили гол на последней минуте, было очень хорошо для нас и для нашей уверенности. Теперь мы должны думать о втором матче, который будет трудным. Мы увидели игру, которую ожидали. Они пытались создать нам проблемы с помощью стандартов. Всегда трудно создавать моменты против команды, разворачивающей средний блок. Мы хорошо прессинговали и были решительны в переходах”.

"Дуэ? Он специалист в ситуациях один на один. У него отличный удар и умение защищаться. Мне очень повезло, потому что даже те, кто был на скамейке запасных, имеют необходимые навыки и качества, чтобы изменить ситуацию. Мы всегда стараемся проанализировать, что может сделать соперник. Это всегда команда, которая много атакует. Мы хорошо прессинговали, заставили их играть во много длинных передач. Я считаю, что мы заслужили победу. Несмотря на то, что они, возможно, больше оборонялись, чем обычно, все равно владеют атакующими инструментами, чтобы создавать проблемы”.

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"Команда продемонстрировала, что готова быть конкурентоспособной против любого соперника. Гол Дуэ позволил нам пойти на перерыв в хорошей позиции. Гол на последней минуте стал вишенкой на торте. Когда команда забивает, не создав ни одного голевого момента, это создает сложную ситуацию, в которой трудно ориентироваться. С нами такое случалось неоднократно. Я думаю, что результат отражает разницу между двумя сторонами, а также отражает нашу преданность и вовлеченность”, – заявил тренер.

Ответный матч состоится 15 апреля.