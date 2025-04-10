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Рафинья – новый рекордсмен по системе гол+пас в ЛЧ за один сезон среди бразильцев
Вингер проводит фантастическую кампанию
Getty Images/Global Images Ukraine
В первой встрече ¼ финала Лиги чемпионов "Барселона" разгромила дома "Боруссию". Рафинья открыл счет в первом тайме, а после перерыва отдал 2 ассиста.
Таким образом лидер "сине-гранатовых" набрал уже 19 баллов по системе гол+пас в текущем розыгрыше (12+7). Ранее ни одному бразильцу не удавалось оформить так много результативных действий в одном сезоне главного еврокубка.
Предыдущее достижение принадлежало Роберто Фирмино. В ЛЧ 2017/18 экс-форвард "Ливерпуля" набрал 17 очков. Топ-3 замыкает Кака и его выступление в "Милане" в кампании 2006/07 (13).
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