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Левандовский вошел в топ-4 футболистов по количеству голов в плей-офф ЛЧ
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Роберт Левандовский оформил дубль в ворота бывшего клуба – дортмундской "Боруссии" – в первой встрече ¼ финала Лиги чемпионов. Польский форвард забил свой 33-й и 34-й мяч в рамках плей-офф турнира.
Нападающий "Барселоны" догнал по этому показателю экс-голеадора мадридского "Реала" Карима Бензема. Впереди в рейтинге всего два игрока – Лионель Месси (49) и Криштиану Роналду (67).
В текущей кампании ЛЧ Роберт отмечался уже 11 раз. После дубля "шмелям" Левандовский вышел на второе место в списке бомбардиров соревнования. Он уступает только одноклубнику – у Рафиньи на один гол больше.
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