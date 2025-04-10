Левандовский вошел в топ-4 футболистов по количеству голов в плей-офф ЛЧ

Роберт Левандовский оформил дубль в ворота бывшего клуба – дортмундской "Боруссии" – в первой встрече ¼ финала Лиги чемпионов. Польский форвард забил свой 33-й и 34-й мяч в рамках плей-офф турнира.

Нападающий "Барселоны" догнал по этому показателю экс-голеадора мадридского "Реала" Карима Бензема. Впереди в рейтинге всего два игрока – Лионель Месси (49) и Криштиану Роналду (67).

В текущей кампании ЛЧ Роберт отмечался уже 11 раз. После дубля "шмелям" Левандовский вышел на второе место в списке бомбардиров соревнования. Он уступает только одноклубнику – у Рафиньи на один гол больше.