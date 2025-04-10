Главный тренер Астон Виллы прокомментировал поражение от ПСЖ

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери посетил пресс-конференцию после поражения от "ПСЖ" (1:3), однако он верит в способность своей команды изменить ход противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Более-менее все произошло так, как я ожидал перед игрой. Результат – 2:1 или 3:1 – не имеет большой разницы, ведь мы все еще имеем шанс дома на следующей неделе. Это будет серьезный вызов для нас, но мы можем почувствовать силу дома, при поддержке наших болельщиков на "Вилла Парк".

В сегодняшнем матче нам пришлось адаптироваться к их силе – мы сыграли очень серьезно в защите, дисциплинированно, глубже, чем обычно. Даже когда мы проигрывали 1:2, мы трижды выходили в их штрафную – два удара нанес Морган Роджерс, еще один – Марко Асенсио. Мы ждали своего момента, чтобы приблизиться к положительному результату. Что касается третьего пропущенного гола – мы должны принять это, но в нашем сознании ничего не меняется: мы должны побеждать дома и забить больше одного гола.

Мы верим в наших болельщиков, верим в "Вилла Парк" и верим в наших игроков, что они покажут свой лучший футбол на следующей неделе", – сказал Эмери.