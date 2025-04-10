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Автор единственного гола Астон Виллы в матче против ПСЖ высказался после игры

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Автор единственного гола Астон Виллы в матче против ПСЖ высказался после игры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Морган Роджерс настаивает, что четвертьфинал Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" для "Астон Виллы" еще далек от завершения, и команда сохраняет веру перед ответным матчем на следующей неделе. Роджерс вывел гостей вперед на 35-й минуте, однако матч завершился победой французов со счетом 3:1.

"В раздевалке все верят в наши шансы. Нам нечего терять. Нас и так никто не считал фаворитами.
Так почему бы не попробовать? У меня именно такой настрой – и у команды, и у тренера тоже. Мы просто должны продолжать идти вперед и верить, что способны на это. Мы точно имеем качество, чтобы изменить ход противостояния – еще ничего не решено.

Мы здесь не просто для участия. Мы хотим бороться, хотим выигрывать и забивать. И у нас есть достаточно мастерства, чтобы создать проблемы любой команде в мире. Сегодня мы это местами показали – хотелось бы, чтобы больше, но теперь мы играем дома. А именно дома мы демонстрируем свою лучшую игру в этом сезоне, поэтому ждем матч и надеемся победить", – сказал Роджерс.

Добавим, что ответный матч состоится 15 апреля в Бирмингеме.

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Астон Вилла (Бирмингем) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен Морган Роджерс
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Источник:
Aston Villa FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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