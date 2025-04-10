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Главный тренер Боруссии дал комментарий после разгрома от Барселоны 

Лига Чемпионов

Заслуженное поражение

Главный тренер Боруссии дал комментарий после разгрома от Барселоны 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Боруссии Д" Нико Ковач пообщался с прессой после разгромного поражения от "Барселоны" (0:4) в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Мы проиграли четко и заслуженно. Считаю, что в первые 20 минут после того, как счет стал 0:1, мы играли достаточно хорошо. Затем снова все выглядело отрывисто, мы не имели спокойствия в наших действиях и сами себя наказали. Пропустили после стандарта и трижды после контратак. Три мяча после контратак – это явно многовато. Можно терять мячи – это часть игры, но после этого надо принимать правильные решения. Такие мелочи на этом уровне сразу наказываются. Мы имели две возможности с Гирасси – по крайней мере одну из них надо было реализовать", – сказал Ковач.

Добавим, что ответный матч состоится 15 апреля на "Сигнал Идуна Парк".

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Барселона Нико Ковач
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Источник:
BVB
Опубликовал: Алексей Полищук
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