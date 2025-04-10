Капитан дортмундской Боруссии высказался после матча с Барселоной

Капитан "Боруссии Д" Эмре Джан высказался после игры против "Барселоны" (0:4) в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Мы провели неудачный матч, были слишком мягкими в единоборствах и недостаточно сплоченными в защите. К этому добавились еще и элементарные ошибки, которые на таком уровне жестоко наказываются. Именно поэтому мы здесь и провалились. Мы однозначно должны показывать лучший футбол на этом уровне. Нам, к сожалению, не удалось удержать мяч. 'Барселона' была совсем другого уровня. Это не вопрос системы - это вопрос того, каждый ли готов выложиться на сто процентов, даже переступить через боль", – сказал Джан.