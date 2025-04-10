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Капитан дортмундской Боруссии высказался после матча с Барселоной
Неудачный матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Боруссии Д" Эмре Джан высказался после игры против "Барселоны" (0:4) в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.
"Мы провели неудачный матч, были слишком мягкими в единоборствах и недостаточно сплоченными в защите. К этому добавились еще и элементарные ошибки, которые на таком уровне жестоко наказываются. Именно поэтому мы здесь и провалились. Мы однозначно должны показывать лучший футбол на этом уровне. Нам, к сожалению, не удалось удержать мяч. 'Барселона' была совсем другого уровня. Это не вопрос системы - это вопрос того, каждый ли готов выложиться на сто процентов, даже переступить через боль", – сказал Джан.
Добавим, что ответный матч состоится 15 апреля на "Сигнал Идуна Парк".
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