  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Капитан дортмундской Боруссии высказался после матча с Барселоной
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан дортмундской Боруссии высказался после матча с Барселоной

Лига Чемпионов

Неудачный матч

Капитан дортмундской Боруссии высказался после матча с Барселоной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Боруссии Д" Эмре Джан высказался после игры против "Барселоны" (0:4) в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Мы провели неудачный матч, были слишком мягкими в единоборствах и недостаточно сплоченными в защите. К этому добавились еще и элементарные ошибки, которые на таком уровне жестоко наказываются. Именно поэтому мы здесь и провалились. Мы однозначно должны показывать лучший футбол на этом уровне. Нам, к сожалению, не удалось удержать мяч. 'Барселона' была совсем другого уровня. Это не вопрос системы - это вопрос того, каждый ли готов выложиться на сто процентов, даже переступить через боль", – сказал Джан.

Добавим, что ответный матч состоится 15 апреля на "Сигнал Идуна Парк".

Читайте такжеЛЧ. Барселона - Боруссия Д 4:0. Атакующее трио блауграны разобрало шмелейЧитайте такжеГлавный тренер Боруссии дал комментарий после разгрома от Барселоны
По теме
yellow-arrow
По одному от каждого победителя. Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Главный тренер Боруссии дал комментарий после разгрома от Барселоны 
yellow-arrow
Автор единственного гола Астон Виллы в матче против ПСЖ высказался после игры
Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Барселона Эмре Джан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BVB
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости