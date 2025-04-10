По одному от каждого победителя. Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Соревноваться за приз будут четыре футболиста:

забивший два гола в ворота "Реала" со штрафных хавбек "Арсенала" Деклан Райс

защитник "Интера" Алессандро Бастони

вингер "ПСЖ" Хвича Кварацхелия, отличившийся в матче с "Астон Виллой"

форвард "Барселоны" Роберт Левандовский, оформивший дубль в игре с дортмундской "Боруссией"

Проголосовать за своего фаворита можно по этой ссылке.

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