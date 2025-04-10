Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
По одному от каждого победителя. Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Максимальное разнообразие и по позициям
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Соревноваться за приз будут четыре футболиста:
- забивший два гола в ворота "Реала" со штрафных хавбек "Арсенала" Деклан Райс
- защитник "Интера" Алессандро Бастони
- вингер "ПСЖ" Хвича Кварацхелия, отличившийся в матче с "Астон Виллой"
- форвард "Барселоны" Роберт Левандовский, оформивший дубль в игре с дортмундской "Боруссией"
Проголосовать за своего фаворита можно по
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
This is a tough one ???? #UCLPOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 9, 2025
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
10.04.2025 в 10:18
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Левандовский мстит бывшей. Барселона - Боруссия 4:0. Видео голов и обзор матча
- Трубин наблюдал за матчем в качестве зрителя. Бенфика одной ногой - в финале кубка Португалии
- Барселона - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000
Комментарии 1