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По одному от каждого победителя. Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

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По одному от каждого победителя. Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Соревноваться за приз будут четыре футболиста:

  • забивший два гола в ворота "Реала" со штрафных хавбек "Арсенала" Деклан Райс
  • защитник "Интера" Алессандро Бастони
  • вингер "ПСЖ" Хвича Кварацхелия, отличившийся в матче с "Астон Виллой"
  • форвард "Барселоны" Роберт Левандовский, оформивший дубль в игре с дортмундской "Боруссией"

Проголосовать за своего фаворита можно по этой ссылке.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
10.04.2025 в 10:18
А чому не Рафінія "Поцуплений" гол та два чудових асиста!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
10.04.2025 в 10:18
А чому не Рафінія "Поцуплений" гол та два чудових асиста!
Ответить
0
0

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