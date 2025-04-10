Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафинья повторил рекорд результативности Лионеля Месси в Лиге чемпионов
Догнал легенду клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рафинья повторил рекорд результативности Лионеля Месси в Лиге чемпионов, набрав 19 очков по системе "гол+пас" в текущей кампании. Теперь на его счету уже 12 голов и семь результативных передач.
Бразильский вингер "Барселоны" забил гол и выполнил два ассиста, приняв участие в разгроме дортмундской "Боруссии" (4:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Таким образом он повторил достижение Месси в сезоне 2011/12, тогда аргентинец тоже отметился 19 голевыми действиями в одном розыгрыше Лиги чемпионов.
Звезда каталонского гранда приближается к обновлению рекорда в этом турнире, который установил Криштиану Роналду в сезоне 2013/14 — 22 результативных действия (17 голов и 5 ассистов).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне 28-летний Рафинья забил 28 голов и отдал 22 ассиста в 45 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Левандовский мстит бывшей. Барселона - Боруссия 4:0. Видео голов и обзор матча
- Трубин наблюдал за матчем в качестве зрителя. Бенфика одной ногой - в финале кубка Португалии
- ЛЧ. Барселона - Боруссия Д 4:0. Атакующее трио блауграны разобрало шмелей
- Барселона - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN