Рафинья повторил рекорд результативности Лионеля Месси в Лиге чемпионов, набрав 19 очков по системе "гол+пас" в текущей кампании. Теперь на его счету уже 12 голов и семь результативных передач.

Бразильский вингер "Барселоны" забил гол и выполнил два ассиста, приняв участие в разгроме дортмундской "Боруссии" (4:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Таким образом он повторил достижение Месси в сезоне 2011/12, тогда аргентинец тоже отметился 19 голевыми действиями в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

Звезда каталонского гранда приближается к обновлению рекорда в этом турнире, который установил Криштиану Роналду в сезоне 2013/14 — 22 результативных действия (17 голов и 5 ассистов).

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В этом сезоне 28-летний Рафинья забил 28 голов и отдал 22 ассиста в 45 матчах за "Барселону" во всех турнирах.