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Рафинья о матче против Боруссии Д и забитом голе: Я извинился перед Кубарси
Нападающий прокомментировал матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Рафинья рассказал о матче Лиги Чемпионов против "Боруссии Д".
Вингер сказал, что он извинился перед Кубарси за перехват мяча. Защитник отрпеагировал нормально.
"Я извинился перед Пау Кубарси, поскольку, думаю, мяч и так шел в ворота. Он ответил, что для него это не важно: мол, пусть будет еще одна голевая передача", - сказал нападающий.
Футболист заявил, что рано ещё говорить о полуфинале, ведь впереди ответный матч.
"Я играю с партнерами по команде столь высокого уровня, что это приносит радость. Все мы знаем друг друга очень хорошо, и такой уровень взаимоотношений помогает команде. Наши результаты в этом сезоне просто потрясающи, и я только надеюсь на то, чтобы так продолжалось и дальше.
Ни за что от меня не услышите, что мы уже в полуфинале. Впереди ответный матч, и играть в Дортмунде всегда сложно. Начали мы хорошим результатом, но крайне важно снова сыграть хотя бы так же успешно и на следующей неделе", - сказал Рафинья.
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Напомним, что "Барселона" в первом матче 1/4 финала обыграла "Боруссию Д" со счётом 4:0. Рафинья отметился голом.
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