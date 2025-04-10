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Рафинья о матче против Боруссии Д и забитом голе: Я извинился перед Кубарси

Лига Чемпионов

Нападающий прокомментировал матч

Рафинья о матче против Боруссии Д и забитом голе: Я извинился перед Кубарси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Рафинья рассказал о матче Лиги Чемпионов против "Боруссии Д".

Вингер сказал, что он извинился перед Кубарси за перехват мяча. Защитник отрпеагировал нормально.

"Я извинился перед Пау Кубарси, поскольку, думаю, мяч и так шел в ворота. Он ответил, что для него это не важно: мол, пусть будет еще одна голевая передача", - сказал нападающий.

Футболист заявил, что рано ещё говорить о полуфинале, ведь впереди ответный матч.

"Я играю с партнерами по команде столь высокого уровня, что это приносит радость. Все мы знаем друг друга очень хорошо, и такой уровень взаимоотношений помогает команде. Наши результаты в этом сезоне просто потрясающи, и я только надеюсь на то, чтобы так продолжалось и дальше.

Ни за что от меня не услышите, что мы уже в полуфинале. Впереди ответный матч, и играть в Дортмунде всегда сложно. Начали мы хорошим результатом, но крайне важно снова сыграть хотя бы так же успешно и на следующей неделе", - сказал Рафинья.

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Напомним, что "Барселона" в первом матче 1/4 финала обыграла "Боруссию Д" со счётом 4:0. Рафинья отметился голом.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
10.04.2025 в 12:35
З голом Рафа переборщив! Взув би бутсу на піврозміру більше і м'яч могли не зарахувати через офсайд!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
10.04.2025 в 12:35
З голом Рафа переборщив! Взув би бутсу на піврозміру більше і м'яч могли не зарахувати через офсайд!
Ответить
0
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