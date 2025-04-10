Флик рассказал, получил ли травму Ламин Ямаль в матче против Боруссии Д

Главный тренер "Барселоны" Ганси Флик прокомментировал замену Ламина Ямаля в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (4:0), оценив физическое состояние своего игрока.

"В последнее время Ламин отыграл очень много минут, поэтому ему нужен отдых. Я видел, что он выглядит несколько уставшим. Если бы Ямаль не попросил замену, я бы все одного заменил его. Хорошо, что Ансу Фати получил игровое время, ведь он прекрасно тренируется и заслуживает выйти на поле. Ламин не травмирован, с ним все в порядке".