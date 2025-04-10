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Флик рассказал, получил ли травму Ламин Ямаль в матче против Боруссии Д

Лига Чемпионов

Талантливый нападающий не смог доиграть поединок до конца

Флик рассказал, получил ли травму Ламин Ямаль в матче против Боруссии Д

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ганси Флик прокомментировал замену Ламина Ямаля в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (4:0), оценив физическое состояние своего игрока.

"В последнее время Ламин отыграл очень много минут, поэтому ему нужен отдых. Я видел, что он выглядит несколько уставшим. Если бы Ямаль не попросил замену, я бы все одного заменил его. Хорошо, что Ансу Фати получил игровое время, ведь он прекрасно тренируется и заслуживает выйти на поле. Ламин не травмирован, с ним все в порядке".

Напомним, что Ансу Фати вышел на поле вместо Ламина Ямаля на 86-й минуте.

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В этом сезоне 17-летний Ламин Ямаль забил уже 14 голов и отдал 21 ассист в 43 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Барселона Ансу Фати Ханси Флик Ламин Ямаль
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Море23 (Одесса)
10.04.2025 в 13:06
Давно пора было дать ему отдохнуть.а то не менял его даже где 4:0 было
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Комментарии 2
Море23 (Одесса)
10.04.2025 в 13:06
Давно пора было дать ему отдохнуть.а то не менял его даже где 4:0 было
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Spokoyno (Київ)
10.04.2025 в 12:31
Ну то до Фліка і питання? Так Ямал наразі дуже багато важить для гри Барселони, але він молодий і перевантаження можуть погано позначитися на його здоров'ї! Хіба це не завдання тренерського штабу РАЦІОНАЛЬНО використовувати наявний склад! Це ж питання ще по 5-6 гравцям, які мають "надлишок" ігрової практики, коли з десяток гравців на лаві дупу собі відсиділи!
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