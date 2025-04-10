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Флик рассказал, получил ли травму Ламин Ямаль в матче против Боруссии Д
Талантливый нападающий не смог доиграть поединок до конца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ганси Флик прокомментировал замену Ламина Ямаля в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (4:0), оценив физическое состояние своего игрока.
"В последнее время Ламин отыграл очень много минут, поэтому ему нужен отдых. Я видел, что он выглядит несколько уставшим. Если бы Ямаль не попросил замену, я бы все одного заменил его. Хорошо, что Ансу Фати получил игровое время, ведь он прекрасно тренируется и заслуживает выйти на поле. Ламин не травмирован, с ним все в порядке".
Напомним, что Ансу Фати вышел на поле вместо Ламина Ямаля на 86-й минуте.
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В этом сезоне 17-летний Ламин Ямаль забил уже 14 голов и отдал 21 ассист в 43 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
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