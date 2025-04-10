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Вингер Боруссии Д - после 0:4 от Барселоны: Довольно стыдно
Понятная реакция
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Вингер дортмундской "Боруссии" Карим Адейеми прокомментировал разгромное поражение от "Барселоны" (0:4) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Довольно стыдно за то, как мы сегодня играли, включая меня и всю команду. Это совсем не то, чего мы хотели. Это то, что есть. Как по мне, еще есть надежда, но это будет очень, очень тяжело.
Мы возлагаем надежды на ответный матч. Это тяжело, но это футбол, и мы сыграем дома, так что нам остается только надеяться", - цитирует немца УЕФА.
Вторая игра между "Боруссией" Дортмунд и "Барселоной" состоится 15 апреля.
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