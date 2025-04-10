Грегор Кобель: Нужно выжать максимум из ответного матча

Вратарь "Боруссии Д" Грегор Кобель прокомментировал первый матч против "Барселоны".

По словам голкипера, "шмели" допустили ошибки и много пропустили.

"Мы слишком много отдали. Сегодня не было необходимости пропускать четыре гола. С другой стороны, у нас было несколько моментов, хотя мы и не особо участвовали в игре. К сожалению, мы ими не воспользовались, и это действительно досадный результат, который был не нужен.

Они были очень агрессивны в своем контрпрессинге, и мы не смогли найти пространство за их обороной. А затем мы слишком легко пропустили голы. Конечно, они играли великолепно, но четыре гола не нужны. Если вы уезжаете домой с победой со счетом 2:0, ситуация выглядит иначе", - сказал Кобель.