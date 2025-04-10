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Грегор Кобель: Нужно выжать максимум из ответного матча
Вратарь подвёл итоги матча против Барселоны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Боруссии Д" Грегор Кобель прокомментировал первый матч против "Барселоны".
По словам голкипера, "шмели" допустили ошибки и много пропустили.
"Мы слишком много отдали. Сегодня не было необходимости пропускать четыре гола. С другой стороны, у нас было несколько моментов, хотя мы и не особо участвовали в игре. К сожалению, мы ими не воспользовались, и это действительно досадный результат, который был не нужен.
Они были очень агрессивны в своем контрпрессинге, и мы не смогли найти пространство за их обороной. А затем мы слишком легко пропустили голы. Конечно, они играли великолепно, но четыре гола не нужны. Если вы уезжаете домой с победой со счетом 2:0, ситуация выглядит иначе", - сказал Кобель.
Вратарь рассказал об ожиданиях от ответного матча.
"Забить четыре гола такой команде — это, конечно, вызов. В конце концов, нам просто нужно выжать максимум из ответного матча. Конечно, это невероятная задача и, возможно, не очень реалистичная. Мы должны выйти на ответный матч дома перед нашими болельщиками с высоко поднятыми головами и уйти с игры с высоко поднятыми головами", - подытожил голкипер.
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Напомним, в первом матче 1/4 финала "Боруссия" крупно проиграла "Барселоне" со счётом 0:4. Ответный матч состоится 15 апреля.
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