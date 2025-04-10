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Рафинья - о высказываниях об Аргентине: Я не буду брать свои слова назад

Лига Чемпионов

Бразилец разложил все по полочкам

Рафинья - о высказываниях об Аргентине: Я не буду брать свои слова назад

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный нападающий "Барселоны" Рафинья после разгрома дортмундской "Боруссии" (4:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов прокомментировал свои недавние высказывания об Аргентине.

"Возможно, слово, которое я использовал, было не самым удачным, но когда я надеваю футболку национальной сборной, это означает, что я защищаю цвета своей страны. Это самое важное для меня. Играя за "Барселону", я тоже защищаю клуб перед нашими фанатами. Я буду биться на футбольном поле всегда, независимо от того, с кем нам придется играть. Возможно, я высказался несколько резко, но я не буду брать свои слова обратно".

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Напомним, что перед матчем между сборными Аргентины и Бразилии 28-летний Рафинья нецензурно высказался о своих извечных соперниках. Тот поединок в итоге закончился для "селесао" разгромным поражением со счетом 4:1.

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Бразилия Аргентина Рафинья Барселона
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Источник:
TNT Sports Brasil
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Баpceлиниуc
10.04.2025 в 14:07
Иногда лучше помалкивать, Рафа, не пацан же ведь.
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Комментарии 2
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Баpceлиниуc
10.04.2025 в 14:07
Иногда лучше помалкивать, Рафа, не пацан же ведь.
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Spokoyno (Київ)
10.04.2025 в 14:56
ТО Є ТАК Бажав налаштувати свою команду на битву за перемогу, а вийшов облом!
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