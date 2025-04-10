Рафинья - о высказываниях об Аргентине: Я не буду брать свои слова назад

Звездный нападающий "Барселоны" Рафинья после разгрома дортмундской "Боруссии" (4:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов прокомментировал свои недавние высказывания об Аргентине.

"Возможно, слово, которое я использовал, было не самым удачным, но когда я надеваю футболку национальной сборной, это означает, что я защищаю цвета своей страны. Это самое важное для меня. Играя за "Барселону", я тоже защищаю клуб перед нашими фанатами. Я буду биться на футбольном поле всегда, независимо от того, с кем нам придется играть. Возможно, я высказался несколько резко, но я не буду брать свои слова обратно".