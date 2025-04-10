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Статистический портал: 92% команд проходили далее в Лиге Чемпионов, когда выигрывали первый матч с разницей в два гола
В футболе возможно чудо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал выяснил, что большинство команд проходили далее в Лиге Чемпионов, если выигрывали первый матч с разницей в два гола.
По информации Opta, после отмены правила выездного гола в сезоне 2021/22, 35 из 38 команд при таком условии проходили в следующую стадию. Портал учитывал только матчи в плей-офф.
Напомним, что с разницей в два гола в нынешней 1/4 финала Лиги Чемпионов одержали победу "ПСЖ" против "Астон Виллы" (3:1).
"Барселона" одолела "Боруссию Д" с разницей в 4 гола, "Арсенал" победил "Реал" с преимуществом в три гола. У "Интера" разница с "Баварией" в один гол.
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Ответные матчи Лиги Чемпионов состоятся 15 и 16 апреля.
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