Статистический портал: 92% команд проходили далее в Лиге Чемпионов, когда выигрывали первый матч с разницей в два гола

Статистический портал выяснил, что большинство команд проходили далее в Лиге Чемпионов, если выигрывали первый матч с разницей в два гола.

По информации Opta, после отмены правила выездного гола в сезоне 2021/22, 35 из 38 команд при таком условии проходили в следующую стадию. Портал учитывал только матчи в плей-офф.

Напомним, что с разницей в два гола в нынешней 1/4 финала Лиги Чемпионов одержали победу "ПСЖ" против "Астон Виллы" (3:1).

"Барселона" одолела "Боруссию Д" с разницей в 4 гола, "Арсенал" победил "Реал" с преимуществом в три гола. У "Интера" разница с "Баварией" в один гол.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ответные матчи Лиги Чемпионов состоятся 15 и 16 апреля.