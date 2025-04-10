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Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

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Статистический портал: 92% команд проходили далее в Лиге Чемпионов, когда выигрывали первый матч с разницей в два гола

Лига Чемпионов

В футболе возможно чудо

Статистический портал: 92% команд проходили далее в Лиге Чемпионов, когда выигрывали первый матч с разницей в два гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Статистический портал выяснил, что большинство команд проходили далее в Лиге Чемпионов, если выигрывали первый матч с разницей в два гола.

По информации Opta, после отмены правила выездного гола в сезоне 2021/22, 35 из 38 команд при таком условии проходили в следующую стадию. Портал учитывал только матчи в плей-офф.

Напомним, что с разницей в два гола в нынешней 1/4 финала Лиги Чемпионов одержали победу "ПСЖ" против "Астон Виллы" (3:1).

"Барселона" одолела "Боруссию Д" с разницей в 4 гола, "Арсенал" победил "Реал" с преимуществом в три гола. У "Интера" разница с "Баварией" в один гол.

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Ответные матчи Лиги Чемпионов состоятся 15 и 16 апреля.

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Источник:
Opta Jean
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
10.04.2025 в 15:08
Все може бути... Проте лише Барселона більш-менш впевнено відчуває себе перед другим матчем. Так скоріш за все і ПСЖ крокуватиме далі... Бо Астон Вілла, як і Боруссія трошки нижче класом А у інших двох матчах є явні фаворити, але переможці визначяться 16 чи навіть 17 квітня!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
10.04.2025 в 15:08
Все може бути... Проте лише Барселона більш-менш впевнено відчуває себе перед другим матчем. Так скоріш за все і ПСЖ крокуватиме далі... Бо Астон Вілла, як і Боруссія трошки нижче класом А у інших двох матчах є явні фаворити, але переможці визначяться 16 чи навіть 17 квітня!
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