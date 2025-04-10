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Экс-вратарь сборной Англии рассказал о важности третьего гола ПСЖ в ворота Астон Виллы
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Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-вратарь сборной Англии рассказал о важности третьего гола "ПСЖ" в ворота "Астон Виллы".
Пол Робинсон сказал, что игроки и болельщики "ПСЖ" почувствовали облегчение после забитого мяча.
"Важность этого третьего гола была очевидна всем. Менеджер немедленно вскочил со скамейки запасных и бросился в объятия своего тренерского штаба. Атмосфера на стадионе была напряженной всю ночь, но еще больше накалилась, когда был забит тот гол. Это было облегчение, это был праздник, и, послушайте, это было не больше, чем они заслуживали", - сказал Робинсон.
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Напомним, что в первом матче 1/4 финала "ПСЖ" обыграл "Астон Виллу" со счётом 3:1. Ответный матч состоится 15 апреля.
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