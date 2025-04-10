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Завтра будет поздно? Акценты зрителя на четвертьфиналах Лиги чемпионов

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Все уже украдено до них?

Завтра будет поздно? Акценты зрителя на четвертьфиналах Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Футбол в первых матчах ¼ финала был отменного качества и вдоволь потешил зрителя. Как говорится, есть одно но. В трех парах хозяева поля добились значительной форы, а в четвертой выиграли гости - на первый взгляд, интриги осталось чуть-чуть. Но это Лига чемпионов…

  • Бавария - Интер 1:2
  • Арсенал - Реал 3:0
  • Барселона - Боруссия 4:0
  • ПСЖ - Астон Вилла 3:1

Зрелищность. Все игры соответствовали своему высокому уровню. На мой вкус, самыми зрелищными были поединки в Барселоне и Мюнхене - по тринадцать-четырнадцать эпизодов, ради которых мы смотрим футбол. В Париже и Лондоне их было по девять-десять. Мы говорим о регулярности моментов, а не об эффектности голов.

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Интрига. С нею было хуже. В трех случаях из четырех, как по мне, результат читался уже вскоре после перерыва.

Левандовски, удвоив счет на 48-й минуте, предрек триумф “Барселоны”. Минутой позже Кварацхелия, выведя вперед ПСЖ, дал понять, что иначе уже не будет. А на 58-й - Райс, открыв счет в пользу “Арсенала”, как оказалось, фактически принес ему успех: “Реала” в этот день на поле не было.

И лишь в Мюнхене Фраттези вырвал победу для “Интера” аж на 88-й минуте.

Логика. Все время приходится напоминать, что мы говорим о логике соотношения голевых шансов, в пропорции: три момента равны голу.

В этом смысле, “Арсенал” и “Барселона” забили по одному “лишнему” мячу, “Боруссия” “наиграла” на свой так и не забитый гол, тогда как “Астон Вилла” - наоборот. Но это, как вы понимаете, не принципиально - так сказать, укладывается в схему.

Кричаще незакономерен исход встречи в Мюнхене, где “Бавария” вполне могла выиграть у “Интера” с условным счетом 3:1.

Завтра будет поздно? Акценты зрителя на четвертьфиналах Лиги чемпионов - изображение 2

Отрадно, что не приходится вспоминать судейство, не считая мелких недостатков типа арбитража норвежского рефери в Барселоне. Но как оно было бы, сложись этот матч иначе?

Везение. И вновь из общей колеи выбивается “Интер”. Если бы в середине первого тайма, при 0:0, стойка ворот не спасла его после удара Кейна, мы могли стать свидетелями совсем иного сценария и развития событий.

Личности. В моей версии, ярчайшей фигурой первого раунда четвертьфиналов стал Ямаль - пять участий в ключевых фрагментах игры, среди которых и три гола “Барселоны”. Вас удивит, но вторым назову Олисе из “Баварии”. Его беда в том, что феерил он лишь в первые полчаса. Третьим будет Рафинья (“Барселона”).

Далее - Райс из “Арсенала”. После него - Аугусто (“Интер”) и Левандовски (“Барселона”). Упомяну также Мерино (“Арсенал”), Лопеса (“Барселона”), Дуэ (ПСЖ) и Лаймера (“Бавария”). Все эти люди в первую очередь делали игру интересной.

Завтра будет поздно? Акценты зрителя на четвертьфиналах Лиги чемпионов - изображение 3

Наибольшее количество зачетных сэйвов на счету Мартинеса (“Астон Вилла”) - шесть. у Куртуа из “Реала” на один меньше, включая два двойных. У Зоммера (“Интер”) - четыре, зато он пропустил на два гола меньше, чем каждый из названных выше.

Симпатии. Одинаково по сумме моментов, но с разным успехом играли для зрителя “Барселона”, ПСЖ и “Бавария”. Совсем чуточку уступил им в этом “Арсенал”. Вот этот квартет, на данный момент, и хотелось бы видеть в полуфиналах.

“Реал” - это было полнейшее фиаско. У “Астон Виллы”, как и у него, был уникальный стоящий шанс, но она сумела воплотить его в гол. “Интер” и “Боруссия” - в пределах нормы.

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Не прогнозы. “Боруссия” фактически сошла с дистанции. В Мадриде вся надежда на пресловутую магию “Реала”, и тут я отнюдь не иронизирую. Пожалуй, даже меньше верится в полноценный камбэк “Виллы” в Бирмингеме, но ПСЖ такой ПСЖ…

В свете результата первого поединка, казалось бы, наша главная ставка на интригу должна быть связана с “Баварией”. Однако вот терзают смутные сомненья…

Остался ли порох в пороховницах четвертьфинальной интриги, или все уже было предопределено в первой серии? Коварство Лиги чемпионов общеизвестно, потому лучше промолчу.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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