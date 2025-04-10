Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

Перед стартом 1/4 финала главным фаворитом считалась "Барселона" – команда Ханси Флика побеждала в 23,1% симуляций. Однако после первых матчей четвертьфинала шансы несколько изменились.

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Теперь новым фаворитом является "Арсенал", который выигрывает турнир в 27,8% симуляций. На втором месте находится "Барса" с 25,9%. Далее расположился "ПСЖ", который поднимает трофей в 21,9% случаев.

Далее расположился "Интер" Симоне Индзаги, чьи шансы Opta оценивает в 19,8%, а после них идет "Бавария" с 3%. А вот вероятность того, что мадридский "Реал" выиграет свой 16-й "ушастый" трофей составляет на данный момент лишь 0,9%.

Напомним, что финал Лиги чемпионов запланирован на 31 мая 2025 года. Он пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене".