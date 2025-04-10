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Экс-тренер Интера о матче с Баварией: У них есть команда, способная преодолеть физические проблемы
Дал оценку игре
beIN Sports
Экс-тренер "Интера" дал оценку матчу команды против "Баварии".
По словам Рафаэля Бенитеса, итальянский коллектив продемонстрировал свой характер.
"Зрелость, с которой они подошли к игре. Подумайте о злости и ярости, с которыми они забили первый гол, воспользовавшись недостатками "Баварии".
"Интер" — отличная команда. После гола Томаса Мюллера, сравнявшего счет, многие другие согласились бы управлять результатом. Но не они", — сказал Бенитес.
Тренер рассказал, что итальянский клуб способен преодолеть различные ситуации.
"У них есть команда, способная преодолеть физические проблемы. У них не было Димарко, Дамфриса, Тареми и Зелински, но качество было исключительным", - заявил Бенитес.
При этом специалист оценил класс немецкого противника.
"Бавария" всегда остается "Баварией", несмотря ни на что.
У них есть Олисе, Сане, Кейн и даже Киммих, но они уже ответили: Лаутаро, Барелла, Тюрам и даже Карлос Аугусто. Как это произошло в тот вечер, их мышление должно посылать те же сигналы их ногам", - сказал экс-тренер "Интера".
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Напомним, "Интер" победил "Баварию" в первом матче со счётом 2:1. Ответный матч состоится 16 апреля на "Сан-Сиро".
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