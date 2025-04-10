Экс-тренер Интера о матче с Баварией: У них есть команда, способная преодолеть физические проблемы

Экс-тренер "Интера" дал оценку матчу команды против "Баварии".

По словам Рафаэля Бенитеса, итальянский коллектив продемонстрировал свой характер.

"Зрелость, с которой они подошли к игре. Подумайте о злости и ярости, с которыми они забили первый гол, воспользовавшись недостатками "Баварии".

"Интер" — отличная команда. После гола Томаса Мюллера, сравнявшего счет, многие другие согласились бы управлять результатом. Но не они", — сказал Бенитес.