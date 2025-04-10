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Звездный вингер ПСЖ считает, что его команде будет нелегко в матче против Астон Виллы в Бирмингеме

Лига Чемпионов
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Нападающий сосредотачивается на следующей игре

Звездный вингер ПСЖ считает, что его команде будет нелегко в матче против Астон Виллы в Бирмингеме

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия дал комментарий после первого матча против "Астон Виллы" (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы плохо начали матч, однако нам удалось вернуться в игру. "Астон Вилла" является очень сильной командой, против которой сложно играть. Мы довольны этим результатом, но это еще не конец.

Мой гол? Я уже и не помню, как сделал это. Мне нужно посмотреть повтор. Конечно, ответный матч не станет для нас легкой прогулкой, но тем не менее мы должны продемонстрировать свою лучшую игру".

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Напомним, что ответный матч между "Астон Виллой" и "ПСЖ" состоится в Бирмингеме на "Вилла Парк" во вторник, 15-го апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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