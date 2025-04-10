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Обошел Беллингема. Ямаль стал вторым самым молодым автором гола в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Невероятное достижение

Обошел Беллингема. Ямаль стал вторым самым молодым автором гола в четвертьфинале Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный вингер "Барселоны" Ламин Ямаль отметился очередным достижением в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/4 финала против дортмундской "Боруссии" (4:0) 17-летний испанец забил один гол и стал вторым самым молодым автором забитого мяча в четвертьфинале этого турнира, обойдя в рейтинге Джуда Беллингема.

Первым в этом списке до сих пор остается Боян Кркич.

  • 1. Боян Кркич — 17 лет и 217 дней
  • 2. Ламин Ямаль — 17 лет и 270 дней
  • 3. Джуд Беллингем — 17 лет и 289 дней
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Напомним, что в этом сезоне Ламин Ямаль забил 14 голов и отдал 21 ассист в 43 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Боян Кркич Лига чемпионов Барселона Джуд Беллингем Ламин Ямаль
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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Андрей Журба
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