Обошел Беллингема. Ямаль стал вторым самым молодым автором гола в четвертьфинале Лиги чемпионов

Звездный вингер "Барселоны" Ламин Ямаль отметился очередным достижением в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/4 финала против дортмундской "Боруссии" (4:0) 17-летний испанец забил один гол и стал вторым самым молодым автором забитого мяча в четвертьфинале этого турнира, обойдя в рейтинге Джуда Беллингема.

Первым в этом списке до сих пор остается Боян Кркич.

1. Боян Кркич — 17 лет и 217 дней

2. Ламин Ямаль — 17 лет и 270 дней

3. Джуд Беллингем — 17 лет и 289 дней

Youngest scorers in the quarter-finals ????



???? Bojan Krkić

???? Lamine Yamal

???? Jude Bellingham#UCL pic.twitter.com/aGKlvVkbZs — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2025

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Напомним, что в этом сезоне Ламин Ямаль забил 14 голов и отдал 21 ассист в 43 матчах за "Барселону" во всех турнирах.