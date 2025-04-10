  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Участники из клубов-победителей матчей. УЕФА назвала команду недели в Лиге Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Участники из клубов-победителей матчей. УЕФА назвала команду недели в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Сильная команда получилась

Участники из клубов-победителей матчей. УЕФА назвала команду недели в Лиге Чемпионов

Фото - Сайт УЕФА

Новина українською

УЕФА назвала команду недели в Лиге Чемпионов.

В неё попали по три футболиста "Арсенала", "Интера" и "ПСЖ" и два игрока "Барселоны".

Команда выглядит так:

Зоммер ("Интер") – Мендеш ("ПСЖ"), Бастони ("Интер"), Салиба, Тимбер (оба – "Арсенал") – Райс ("Арсенал"), Витинья ("ПСЖ"), Барелла ("Интер") – Кварацхелия ("ПСЖ"), Левандовски, Ямаль (оба – "Барселона").

Напомним, что в первых матчах 1/4 финала "Арсенал" обыграл "Реал" (3:0), "Интер" оказался сильнее "Баварии" (2:1), "ПСЖ" выиграл у "Астон Виллы" (3:1), а "Барселона" разгромила "Боруссию Д" (4:0).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ответные матчи состоятся 15 и 16 апреля.

По теме
yellow-arrow
Обошел Беллингема. Ямаль стал вторым самым молодым автором гола в четвертьфинале Лиги чемпионов
yellow-arrow
Звездный вингер ПСЖ считает, что его команде будет нелегко в матче против Астон Виллы в Бирмингеме
yellow-arrow
Экс-тренер Интера о матче с Баварией: У них есть команда, способная преодолеть физические проблемы
Лига чемпионов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости