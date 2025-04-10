Участники из клубов-победителей матчей. УЕФА назвала команду недели в Лиге Чемпионов

УЕФА назвала команду недели в Лиге Чемпионов.

В неё попали по три футболиста "Арсенала", "Интера" и "ПСЖ" и два игрока "Барселоны".

Команда выглядит так:

Зоммер ("Интер") – Мендеш ("ПСЖ"), Бастони ("Интер"), Салиба, Тимбер (оба – "Арсенал") – Райс ("Арсенал"), Витинья ("ПСЖ"), Барелла ("Интер") – Кварацхелия ("ПСЖ"), Левандовски, Ямаль (оба – "Барселона").

Напомним, что в первых матчах 1/4 финала "Арсенал" обыграл "Реал" (3:0), "Интер" оказался сильнее "Баварии" (2:1), "ПСЖ" выиграл у "Астон Виллы" (3:1), а "Барселона" разгромила "Боруссию Д" (4:0).

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Ответные матчи состоятся 15 и 16 апреля.