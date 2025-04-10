Куман - о четвертьфиналах ЛЧ: Реал может отыграться, но им есть над чем работать

Бывший главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился своими мыслями относительно первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Если есть команда, которая может переломить результат, то это "Реал", но им есть над чем работать. "Арсенал" был лучше. Это команда, которая, как и «ПСЖ», "Барселона", "Ливерпуль", работает как с мячом, так и без него.

У "Реала" есть индивидуальные качества, чтобы вернуться в игру. Однако Артета достаточно умен и знает, что делать, ему была нужна именно такая игра", - сказал Куман.