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Куман - о четвертьфиналах ЛЧ: Реал может отыграться, но им есть над чем работать
Куман прокомментировал первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился своими мыслями относительно первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Если есть команда, которая может переломить результат, то это "Реал", но им есть над чем работать. "Арсенал" был лучше. Это команда, которая, как и «ПСЖ», "Барселона", "Ливерпуль", работает как с мячом, так и без него.
У "Реала" есть индивидуальные качества, чтобы вернуться в игру. Однако Артета достаточно умен и знает, что делать, ему была нужна именно такая игра", - сказал Куман.
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