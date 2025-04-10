  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Куман - о четвертьфиналах ЛЧ: Реал может отыграться, но им есть над чем работать
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман - о четвертьфиналах ЛЧ: Реал может отыграться, но им есть над чем работать

Лига Чемпионов

Куман прокомментировал первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Куман - о четвертьфиналах ЛЧ: Реал может отыграться, но им есть над чем работать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился своими мыслями относительно первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Если есть команда, которая может переломить результат, то это "Реал", но им есть над чем работать. "Арсенал" был лучше. Это команда, которая, как и «ПСЖ», "Барселона", "Ливерпуль", работает как с мячом, так и без него.

У "Реала" есть индивидуальные качества, чтобы вернуться в игру. Однако Артета достаточно умен и знает, что делать, ему была нужна именно такая игра", - сказал Куман.

Читайте такжеРеал выпустил новую коллекцию ретро-формы в честь 25-летия победы в Лиге чемпионов
По теме
yellow-arrow
Вирт рассказал о просчетах Куртуа в матче Арсенал - Реал
yellow-arrow
Участники из клубов-победителей матчей. УЕФА назвала команду недели в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Обошел Беллингема. Ямаль стал вторым самым молодым автором гола в четвертьфинале Лиги чемпионов
Рональд Куман Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости