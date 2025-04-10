  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Вирт рассказал о просчетах Куртуа в матче Арсенал - Реал
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вирт рассказал о просчетах Куртуа в матче Арсенал - Реал

Лига Чемпионов
Обновлено

Не лучший матч Реала, не лучший матч Куртуа

Вирт рассказал о просчетах Куртуа в матче Арсенал - Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный в прошлом украинский вратарь Андрей Тлумак поделился мнением о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" разгромил "Реал" 3:0.

– Я не буду оригинальным, когда скажу, что самым неожиданным был результат поединка в Лондоне. Нет, я предвидел, что "Арсенал" может победить "Реал", но, чтобы с таким счетом.

– Вы, как бывший вратарь, уточните не было ли в двух первых пропущенных мячах вины кипера "Реала" Тибо Куртуа?

– Знаете, мне не совсем корректно давать оценку действиям одного из лучшим вратарей мира, хотя, на мой взгляд, не обошлось без просчетов Куртуа, как в выстраивании "стенки", так и в выборе позиции. Хотя следует признать, что исполнение штрафных "канониром" Декланом Райсом было шедевральным.

– По вашему мнению, не недооценил ли Куртуа Райса, ведь он был в курсе, что ранее британец не забивал со штрафных?

– Нет, здесь просто было стечение обстоятельств, когда все пазлы сошлись в пользу Райса. Убежден, что те два его гола будут претендовать на звание лучших в текущей Лиге чемпионов.

– Хватит ли тех трех "сухих" лондонских голов "Арсенала" для выхода в следующий раунд?

– Если учесть, что оборона "Арсенала" не является его уязвимым местом, то оцениваю его шансы, как 70 на 30. Главное, чтобы в Мадриде англичане не занимались выстраиванием каких-то автобусов у своих владений. Потому что тогда могут возникнуть проблемы, у "Реала" есть кому забивать.

По теме
yellow-arrow
Куман - о четвертьфиналах ЛЧ: Реал может отыграться, но им есть над чем работать
yellow-arrow
Участники из клубов-победителей матчей. УЕФА назвала команду недели в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Обошел Беллингема. Ямаль стал вторым самым молодым автором гола в четвертьфинале Лиги чемпионов
Андрей Тлумак Арсенал (Лондон) Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.04.2025 в 21:47
Вірт розповів про прорахунки Куртуа у матчі Арсенал - Реал.Відомий в минулому український воротар Андрій Тлумак поділився думкою про перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "Арсенал" розгромив "Реал" 3:0. (с) КЛАСС!
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.04.2025 в 21:47
Вірт розповів про прорахунки Куртуа у матчі Арсенал - Реал.Відомий в минулому український воротар Андрій Тлумак поділився думкою про перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "Арсенал" розгромив "Реал" 3:0. (с) КЛАСС!
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости