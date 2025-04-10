Вирт рассказал о просчетах Куртуа в матче Арсенал - Реал

Известный в прошлом украинский вратарь Андрей Тлумак поделился мнением о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов , в котором "Арсенал" разгромил "Реал" 3:0.

– Я не буду оригинальным, когда скажу, что самым неожиданным был результат поединка в Лондоне. Нет, я предвидел, что "Арсенал" может победить "Реал", но, чтобы с таким счетом.

– Вы, как бывший вратарь, уточните не было ли в двух первых пропущенных мячах вины кипера "Реала" Тибо Куртуа?

– Знаете, мне не совсем корректно давать оценку действиям одного из лучшим вратарей мира, хотя, на мой взгляд, не обошлось без просчетов Куртуа, как в выстраивании "стенки", так и в выборе позиции. Хотя следует признать, что исполнение штрафных "канониром" Декланом Райсом было шедевральным.

– По вашему мнению, не недооценил ли Куртуа Райса, ведь он был в курсе, что ранее британец не забивал со штрафных?

– Нет, здесь просто было стечение обстоятельств, когда все пазлы сошлись в пользу Райса. Убежден, что те два его гола будут претендовать на звание лучших в текущей Лиге чемпионов.

– Хватит ли тех трех "сухих" лондонских голов "Арсенала" для выхода в следующий раунд?

– Если учесть, что оборона "Арсенала" не является его уязвимым местом, то оцениваю его шансы, как 70 на 30. Главное, чтобы в Мадриде англичане не занимались выстраиванием каких-то автобусов у своих владений. Потому что тогда могут возникнуть проблемы, у "Реала" есть кому забивать.