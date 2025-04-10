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Барселона, ПСЖ, Бавария. Эксперт оценил шансы команд в 1/4 финала Лиги чемпионов
Пришла пора решающих матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший вратарь "Карпат" и "Зари" Андрей Тлумак поделился впечатлениями от первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, сделал прогноз на повторные противостояния.
– Еще один крупный счет был зафиксирован в Барселоне, где "сине-гранатовые" сокрушили "Боруссию" – 4:0.
– Это можно было предвидеть. Потому что защитники "Барселоны" очень высоко встречают визави, пытаясь со своими игроками средней линии сразу же забрать мяч и организовать контрвыпад. Но поскольку среди защитников "горожан" много молодежи, которой не хватает стабильности, поэтому и не всегда удается избегать промахов. Тем не менее, я убежден, что и в Дортмунде "Барселона" забьет и своего не упустит. Более того, не исключено, что снова не обойдется без разгрома, потому что испанцы очень изобретательны и быстры в завершающей стадии атаки. Складывается впечатление, что в составе "горожан" практически все заточены на взятие ворот.
– В свою очередь матчи с участием "ПСЖ" и "Баварии", которые тоже любят атаковать, оказались не такими голевыми.
– Французы и немцы считались фаворитами, но были расточительными. И если парижане благодаря более разнообразным действиям сумели дожать "Астон Виллу" – 3:1, то "Интер" с его умением терпеть в трудные моменты вообще на последних минутах в Мюнхене вырвал победу – 2:1. Все же, в ответных матчах я оцениваю шансы "ПСЖ" на проход - 60 на 40, а в Милане "Бавария" может отыграться и не обойдется без дополнительного времени. Хотя мюнхенцам очень не хватает креативного Джамала Мусиалы, который надолго выбыл из-за травмы.
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