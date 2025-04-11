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"Реал" - великая команда, но...". Грозный оценил возможность камбэка Реала в ЛЧ
Шансы малы
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный тренер Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала между "Реалом" и "Арсеналом".
Первая встреча завершилась уверенной победой "канониров" со счетом 3:0.
"Реал" - великая команда, но подняться после 0:3... Я лично не верю. Пусть не обижаются на меня болельщики. «Арсенал» сегодня быстрее, лучше прессингует, лучше командно играет во всех фазах.
Да, в футболе бывают чудеса. Мы помним финал Лиги чемпионов, когда "Ливерпуль", проигрывая "Милану“ 0:3, вышел на второй тайм и сыграл 3:3, а потом выиграл", - считает Грозный.
Напомним, второй поединок "Реала" и "Арсенала" состоится 16 апреля, в Мадриде.
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