"Реал" - великая команда, но...". Грозный оценил возможность камбэка Реала в ЛЧ

Известный тренер Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала между "Реалом" и "Арсеналом".

Первая встреча завершилась уверенной победой "канониров" со счетом 3:0.

"Реал" - великая команда, но подняться после 0:3... Я лично не верю. Пусть не обижаются на меня болельщики. «Арсенал» сегодня быстрее, лучше прессингует, лучше командно играет во всех фазах.

Да, в футболе бывают чудеса. Мы помним финал Лиги чемпионов, когда "Ливерпуль", проигрывая "Милану“ 0:3, вышел на второй тайм и сыграл 3:3, а потом выиграл", - считает Грозный.