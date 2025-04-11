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Опередил Левандовского и Кварацхелию. Назван игрок недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Слишком хорош оказался

Опередил Левандовского и Кварацхелию. Назван игрок недели в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Деклан Райс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Полузащитник "Арсенала" сделал дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала", забив оба гола со штрафных ударов.

Помимо Райса, на эту награду также претендовали: Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"), Роберт Левандовский ("Барселона") и Алессандро Бастони ("Интер").

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