Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опередил Левандовского и Кварацхелию. Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Слишком хорош оказался
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Деклан Райс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Полузащитник "Арсенала" сделал дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала", забив оба гола со штрафных ударов.
Помимо Райса, на эту награду также претендовали: Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"), Роберт Левандовский ("Барселона") и Алессандро Бастони ("Интер").
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
1st: Declan Rice— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2025
2nd: Khvicha Kvaratskhelia
3rd: Robert Lewandowski
4th: Alessandro Bastoni
Rice free-kick madness earns him Player of the Week! ????@playstation | #UCLPOTW pic.twitter.com/h0ObrcThdw
Популярное сейчас
- Известно, на сколько времени британские войска могут быть размещены в Украине
- Победа Челси, ничьи Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, признание для Довбика в Серии А. Главные новости за 10 апреля
- Лион - Манчестер Юнайтед 2:2. Видео голов и обзор матча
- Впервые в клубной карьере: вечер на Эмирейтс запомнится Куртуа
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения