Опередил Левандовского и Кварацхелию. Назван игрок недели в Лиге чемпионов

Деклан Райс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Полузащитник "Арсенала" сделал дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала", забив оба гола со штрафных ударов.

Помимо Райса, на эту награду также претендовали: Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"), Роберт Левандовский ("Барселона") и Алессандро Бастони ("Интер").

1st: Declan Rice

2nd: Khvicha Kvaratskhelia

3rd: Robert Lewandowski

4th: Alessandro Bastoni



Rice free-kick madness earns him Player of the Week! ????@playstation | #UCLPOTW pic.twitter.com/h0ObrcThdw