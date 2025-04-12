Шестикратный обладатель Лиги чемпионов спрогнозировал исход ответной игры Реала и Арсенала

На этой неделе прошел матч 1/4 финала в рамках Лиги чемпионов. Во вторник "Арсенал" принимал мадридский "Реал".

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Первая игра завершилась победой хозяев 3:0. Бывший немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос рассказал о том, почему "сливочная" команда потерпела поражение.

"Арсенал" победил "Реал"? Ничья в первом матче была бы слишком скучной для "Реала". На самом деле они должны были проиграть, чтобы потом вернуться в Мадриде", — цитируют слова немца DefensaCentral.

Напомним, что ответный матч состоится в среду, 16 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу".