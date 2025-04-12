Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шестикратный обладатель Лиги чемпионов спрогнозировал исход ответной игры Реала и Арсенала
Будет камбэк?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе прошел матч 1/4 финала в рамках Лиги чемпионов. Во вторник "Арсенал" принимал мадридский "Реал".
Первая игра завершилась победой хозяев 3:0. Бывший немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос рассказал о том, почему "сливочная" команда потерпела поражение.
"Арсенал" победил "Реал"? Ничья в первом матче была бы слишком скучной для "Реала". На самом деле они должны были проиграть, чтобы потом вернуться в Мадриде", — цитируют слова немца DefensaCentral.
Напомним, что ответный матч состоится в среду, 16 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Популярное сейчас
- "Это нарушение дисциплины. Впрочем, я очень рад этому": Григорчук – о концовке встречи с Шахтером
- Клопп поставил условия для работы в Реале, – Defensa Central
- В Полтаве считают, что команда уступила Эпицентру из-за судейской ошибки
- Впервые в клубной карьере: вечер на Эмирейтс запомнится Куртуа
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN