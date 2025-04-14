Ключевой игрок Реала рассказал, что поможет его команде совершить камбэк в матче с Арсеналом

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальйос поделился мыслями накануне ответного матча с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Нам нужно, чтобы футболисты выкладывались на все 200% в следующем матче. В среду нам нужна поддержка от всех наших болельщиков, которые верят в то, что мы сможем отыграться. Это будет очень сложно, но вместе мы сильнее, поэтому мы будем ждать вас в эту среду, ведь вы нам нужны, как никогда".