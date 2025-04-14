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Ключевой игрок Реала рассказал, что поможет его команде совершить камбэк в матче с Арсеналом

Лига Чемпионов

Футболист обратился к болельщикам

Ключевой игрок Реала рассказал, что поможет его команде совершить камбэк в матче с Арсеналом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальйос поделился мыслями накануне ответного матча с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Нам нужно, чтобы футболисты выкладывались на все 200% в следующем матче. В среду нам нужна поддержка от всех наших болельщиков, которые верят в то, что мы сможем отыграться. Это будет очень сложно, но вместе мы сильнее, поэтому мы будем ждать вас в эту среду, ведь вы нам нужны, как никогда".

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В первом матче "канониры" обыграли "сливочных" на "Эмирейтс" со счетом 3:0. Ответный матч состоится 16-го апреля на «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Андрей Журба
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