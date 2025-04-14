  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лидер Интера готов выйти в стартовом составе на ответный матч против Баварии
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Интера готов выйти в стартовом составе на ответный матч против Баварии

Лига Чемпионов

Не играл в первом матче

Лидер Интера готов выйти в стартовом составе на ответный матч против Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание La Gazzettaa dello Sport, Федерико Димарко, вероятно, выйдет в стартовом составе "Интера" на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", который состоится в среду, 16 апреля, на "Сан-Сиро".

Итальянский вингбек является ключевым игроком в схеме Симоне Индзаги, но в марте он получил повреждение подколенного сухожилия, из-за которого выбыл на несколько недель. После международной паузы Димарко трижды выходил в старте в Серии A, но во всех случаях его заменяли примерно на 60-й минуте, тогда как в первом матче с "Баварией" и в полуфинале Кубка Италии против "Милана" он в старте не играл – его позицию на левом фланге занимал Карлос Аугусто.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Однако, по информации издания, в среду 27-летний итальянец вернется в стартовый состав. Индзаги все же планирует ограничить его игровое время, как это было в недавних матчах Серии A, поэтому замена во втором тайме остается вероятной. В таком случае его снова подменит Аугусто.

Напомним, "Интер" имеет преимущество 2:1 после выездного матча в Мюнхене, где забили Лаутаро Мартинес и Давиде Фраттези.

По теме
yellow-arrow
"Мы рассчитываем на хороший результат". Тренер Астон Виллы высказался накануне матча против ПСЖ в ЛЧ
yellow-arrow
Сыграет ли с Интером? Названы сроки восстановления Нойера
yellow-arrow
Ключевой игрок Реала рассказал, что поможет его команде совершить камбэк в матче с Арсеналом
Бавария (Мюнхен) Интер (Милан) Федерико Димарко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzettaa dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
100 000
На сайт
2
225 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости