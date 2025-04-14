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Лидер Интера готов выйти в стартовом составе на ответный матч против Баварии
Не играл в первом матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание La Gazzettaa dello Sport, Федерико Димарко, вероятно, выйдет в стартовом составе "Интера" на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", который состоится в среду, 16 апреля, на "Сан-Сиро".
Итальянский вингбек является ключевым игроком в схеме Симоне Индзаги, но в марте он получил повреждение подколенного сухожилия, из-за которого выбыл на несколько недель. После международной паузы Димарко трижды выходил в старте в Серии A, но во всех случаях его заменяли примерно на 60-й минуте, тогда как в первом матче с "Баварией" и в полуфинале Кубка Италии против "Милана" он в старте не играл – его позицию на левом фланге занимал Карлос Аугусто.
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Однако, по информации издания, в среду 27-летний итальянец вернется в стартовый состав. Индзаги все же планирует ограничить его игровое время, как это было в недавних матчах Серии A, поэтому замена во втором тайме остается вероятной. В таком случае его снова подменит Аугусто.
Напомним, "Интер" имеет преимущество 2:1 после выездного матча в Мюнхене, где забили Лаутаро Мартинес и Давиде Фраттези.
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